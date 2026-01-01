У Луцьку перевіряють факт забруднення річки Сапалаївка





Про це 11 серпня повідомили у Держекоінспекції області, пише



Звернення про можливе забруднення річки в Луцьку, а також загибель риби, надійшло на «гарячу лінію» інспекції від жителя міста. У відповідь на скаргу фахівці виїхали на місце та провели обстеження території річки.



Наразі спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю проводять дослідження відібраних проб на вміст забруднюючих речовин. У разі виявлення перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин спеціалісти проведуть розрахунок збитків, завданих довкіллю.



Волинян, котрі стали свідками незаконних рубок лісу, утворення стихійних сміттєзвалищ, самовільного зайняття земель у прибережних захисних смугах, забруднення земель чи водойм, просять звертатися із заявами на «гарячу лінію» в області за номером (0332) 72-33-96, через електронну скриньку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку фахівці Державної екологічної інспекції у Волинській області перевіряють інформацію про можливе забруднення річки Сапалаївка. Для встановлення факту можливого забруднення відібрали проби води.Про це 11 серпня повідомили у Держекоінспекції області, пише Суспільне Звернення про можливе забруднення річки в Луцьку, а також загибель риби, надійшло на «гарячу лінію» інспекції від жителя міста. У відповідь на скаргу фахівці виїхали на місце та провели обстеження території річки.Наразі спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю проводять дослідження відібраних проб на вміст забруднюючих речовин. У разі виявлення перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин спеціалісти проведуть розрахунок збитків, завданих довкіллю.Волинян, котрі стали свідками незаконних рубок лісу, утворення стихійних сміттєзвалищ, самовільного зайняття земель у прибережних захисних смугах, забруднення земель чи водойм, просять звертатися із заявами на «гарячу лінію» в області за номером (0332) 72-33-96, через електронну скриньку [email protected] або через застосунок «ЕкоЗагроза».

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