До Дня Незалежності українці отримають від 450 до 3100 гривень: кому виплатять допомогу
Сьогодні, 11:53
У 2026 році розширили перелік категорій громадян, яким разову грошову допомогу до Дня Незалежності України виплачуватимуть автоматично. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Розмір виплати залежить від статусу отримувача:
3100 грн – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
3100, 2900 або 2700 грн – особам з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп відповідно;
1000 грн – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх в’язнів нацистських таборів;
650 грн – членам сімей загиблих ветеранів війни та загиблих Захисників і Захисниць України, а також деяким іншим визначеним законом категоріям;
450 грн – учасникам війни, колишнім в’язням концентраційних таборів, особам, яких примусово вивозили на роботи, та деяким іншим категоріям.
Пенсіонерам, отримувачам житлових субсидій та пільг, які не проходять військову службу, допомогу виплатять автоматично у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою. Додатково звертатися до Пенсійного фонду їм не потрібно.
Ветеранам, які проходять військову службу, кошти перерахують на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони служать.
При цьому роботодавець має мати інформацію про їхній ветеранський статус.
Ті, хто має право на виплату, але не є пенсіонером, не отримує субсидію чи пільги та не проходить військову службу, повинні звернутися до територіального органу Пенсійного фонду із заявою.
Подати заяву можна особисто у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі, поштою чи онлайн через вебпортал Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Якщо людина набуде відповідного статусу до 24 серпня, але не отримає допомогу до 1 жовтня, вона зможе звернутися за виплатою до Пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада.
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Розмір виплати залежить від статусу отримувача:
Як отримати виплату
Пенсіонерам, отримувачам житлових субсидій та пільг, які не проходять військову службу, допомогу виплатять автоматично у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою. Додатково звертатися до Пенсійного фонду їм не потрібно.
Ветеранам, які проходять військову службу, кошти перерахують на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони служать.
При цьому роботодавець має мати інформацію про їхній ветеранський статус.
Ті, хто має право на виплату, але не є пенсіонером, не отримує субсидію чи пільги та не проходить військову службу, повинні звернутися до територіального органу Пенсійного фонду із заявою.
Подати заяву можна особисто у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі, поштою чи онлайн через вебпортал Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Якщо людина набуде відповідного статусу до 24 серпня, але не отримає допомогу до 1 жовтня, вона зможе звернутися за виплатою до Пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада.
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