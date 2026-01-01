До Дня Незалежності українці отримають від 450 до 3100 гривень: кому виплатять допомогу

3100 грн – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

3100, 2900 або 2700 грн – особам з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп відповідно;

1000 грн – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх в’язнів нацистських таборів;

650 грн – членам сімей загиблих ветеранів війни та загиблих Захисників і Захисниць України, а також деяким іншим визначеним законом категоріям;

450 грн – учасникам війни, колишнім в’язням концентраційних таборів, особам, яких примусово вивозили на роботи, та деяким іншим категоріям.

Як отримати виплату

У 2026 році розширили перелік категорій громадян, яким разову грошову допомогу до Дня Незалежності України виплачуватимуть автоматично. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.Пенсіонерам, отримувачам житлових субсидій та пільг, які, допомогу виплатять автоматично у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою. Додатково звертатися до Пенсійного фонду їм не потрібно.Ветеранам, які проходять військову службу, кошти перерахують на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони служать.При цьому роботодавець має мати інформацію про їхній ветеранський статус.Ті, хто має право на виплату, але, повинні звернутися до територіального органу Пенсійного фонду із заявою.Подати заяву можна особисто у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі, поштою чи онлайн через вебпортал Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.Якщо людина набуде відповідного статусу, але не отримає допомогу до 1 жовтня, вона зможе звернутися за виплатою до Пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада.