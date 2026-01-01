У Луцьку провели в останню дорогу загиблого захисника Михайла Сафатюка

У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїнаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Сафатюк Михайло Михайлович (13.11.1979 року народження) загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області.Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратими і жителі громади.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна", - йдеться в повідомленні.