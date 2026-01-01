У Луцьку провели в останню дорогу загиблого захисника Михайла Сафатюка

У Луцьку провели в останню дорогу загиблого захисника Михайла Сафатюка
У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Михайла Сафатюка.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Сафатюк Михайло Михайлович (13.11.1979 року народження) загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області.

Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратими і жителі громади.

Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку провели в останню дорогу загиблого захисника Михайла Сафатюка

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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