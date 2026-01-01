У Луцьку провели в останню дорогу загиблого захисника Михайла Сафатюка
Сьогодні, 12:59
У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Михайла Сафатюка.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Сафатюк Михайло Михайлович (13.11.1979 року народження) загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області.
Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратими і жителі громади.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Сафатюк Михайло Михайлович (13.11.1979 року народження) загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області.
Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратими і жителі громади.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Київ вдруге за день - під атакою дронів
Сьогодні, 13:53
У Луцьку провели в останню дорогу загиблого захисника Михайла Сафатюка
Сьогодні, 12:59
У Луцьку на вулиці Конякіна облаштують нову зупинку
Сьогодні, 12:10
До Дня Незалежності українці отримають від 450 до 3100 гривень: кому виплатять допомогу
Сьогодні, 11:53