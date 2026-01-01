Найбагатший депутат Луцькради Микола Дуда задекларував $1,5 млн заощаджень

Одним із найбагатших депутатів Луцької міської ради вважають. Згідно з його декларацією про доходи та майновий стан, він володіє низкою земельних ділянок, задекларував близько чотирьох мільйонів гривень річного доходу, а також має приблизно 60 мільйонів гривень заощаджень.Довгий час чоловік працював у банківській сфері, ще з 80-х років був очільником різних банківських установ. А у 2010-х пов’язав свою діяльність із будівельною галуззю. Нині він директор компаній, що є ключовими забудовникамии Луцька: «Кристал Буд», «ЖК Яровиця», «Дрім Таун». Паралельно, свого часу, Дуда був депутатом Горохівської міської Ради та Горохівської Районної Ради. А в 2020 році його обрали депутатом Луцької міської ради від партії «За майбутнє».Журналістивирішили поцікавитися, що чоловік відобразив у своїй декларації про доходи та майновий стан цього року.Микола Дуда є власником житлового будинку площею 261,5 м², набутого у 2019 році. Разом із ним у той же день оформлена земельна ділянка площею 10 соток, на якій, імовірно, і розташований цей будинок.Окрім цього, Дуда володіє кількома квартирами. У 2019 році він придбав оселю площею 89,9 м², а у 2018 році — ще одну площею 58,5 м². Також у депутата є частка у квартирі площею 90 м², де йому належить 34%.Значну частину активів становлять земельні ділянки. У 2017 році депутат набув у власність три великі ділянки: приблизно 1,16 гектара, 1,33 гектара та 2,34 гектара.Також у власності Дуди є нежитлові приміщення. У 2021 році він придбав приміщення площею 66,5 м², а у 2023 році — ще одне, майже 100 м².Окрім цього, задекларовано невеликі допоміжні об’єкти: комори, підсобне приміщення та низка паркомісць. Лише у 2025 році він оформив у власність одразу шість машиномісць, вартістю від 70 до 170 тисяч гривень.Основний транспорт депутата — це легковий автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску, який він придбав у тому ж році. Окрім цього, Дуда має два причепи. набуті у власність ще 25 років тому.За минулий рік Микола Дуда він отримав 176 тисяч гривень пенсії, що в середньому становить близько 14,7 тисячі гривень на місяць.Водночас його підприємницька діяльність принесла понад 1,28 мільйона гривень.Окрім цього, депутат задекларував заробітну плату від компаній, з якими пов’язаний: майже 478 тисяч гривень — від ТОВ ТОВ «Індустріальний парк «Відродження»», понад 48 тисяч гривень від ТОВ «Караван» та ще 82 тисячі гривень від ТОВ «Фундаменталь».Є і пасивні доходи. Від здачі майна в оренду він отримав понад 36 тисяч гривень. Найбільший же фінансовий результат дали дивіденди — понад 1,83 мільйона гривень від ТОВ «Глобус Інсейт». Додатково ще 100 тисяч гривень він задекларував як інвестиційний прибуток.Якщо скласти всі ці суми, то загальний річний прибуток Миколи Дуди перевищує 4 мільйони гривень.Найбільші суми Микола Дуда зберігає в кеші: 250 тисяч гривень, 610 тисяч доларів США та 725 тисяч євро. На банківських рахунках у депутата є 2,18 мільйона гривень. Разом — це понад 60 мільйонів гривень або майже 1,5 мільйона доларів.