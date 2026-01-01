Завтра, 22 квітня, лучани прощатимуться з воїном Олександром Коханюком

Завтра, 22 квітня, лучани прощатимуться з воїном Олександром Коханюком
22 квітня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Олександром Коханюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У середу, 22 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Коханюка Олександра Петровича (14.09.1976 р.н.), який загинув 17 квітня 2026 року в районі населеного пункту Веселе Запорізької області.

"Завтра о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору, а потому - до будинку на вул. Шота Руставелі, 13б, у якому проживав Герой.

Поховають військовослужбовця на кладовищі у селі Рованці.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна", - зазначають у міській раді.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Коментарі 1
Царство Небесне!
Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбагатший депутат Луцькради Микола Дуда задекларував $1,5 млн заощаджень
Сьогодні, 16:38
Завтра, 22 квітня, лучани прощатимуться з воїном Олександром Коханюком
Сьогодні, 16:15
На Волині встановлюють смарт-модулі для газових лічильників, які автоматично передають показники
Сьогодні, 15:40
Мінус 3 градуси: у Луцьку зафіксували рекорд мінімальної температури повітря
Сьогодні, 15:06
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 26 квітня
Сьогодні, 14:40
Медіа
відео
1/8