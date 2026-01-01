Завтра, 22 квітня, лучани прощатимуться з воїном Олександром Коханюком

22 квітня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У середу, 22 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Коханюка Олександра Петровича (14.09.1976 р.н.), який загинув 17 квітня 2026 року в районі населеного пункту Веселе Запорізької області."Завтра о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору, а потому - до будинку на вул. Шота Руставелі, 13б, у якому проживав Герой.Поховають військовослужбовця на кладовищі у селі Рованці.Щирі співчуття рідним та близьким воїна", - зазначають у міській раді.