На Волині встановлюють смарт-модулі для газових лічильників, які автоматично передають показники





Наразі в область надійшло 1 150 таких модулів, хоча загалом у межах державної програми очікують 3 380, повідомили



Їх придбали за кошти державного Фонду декарбонізації та енергоефективності .



Наразі в України таких приладів є 40 тис. В межах державної програми їх передали трьом областям, зокрема:



Волинській — 3 380;



Київській — 23 965;



Миколаївській — 12 655.



Хто може отримати



Смарт-модулі встановлюють безплатно для населення та бюджетних установ.



Звертатися із заявами чи записуватися не потрібно. Газовики працюють за затвердженим планом і самі повідомляють мешканців про візит.



Втім, обладнають модулями не всі лічильники. Модулі підходять лише до тих приладів обліку, які технічно підтримують таку функцію, наголошують у волинській філії.



Як це працює



Невеликий пристрій кріплять до лічильника, після чого він:



зчитує показники споживання газу;



зберігає дані;



передає їх оператору через вбудований модем у режимі реального часу.



Це означає, що більше не потрібно щомісяця передавати показники вручну. Також зменшується ризик помилок і суперечок у нарахуваннях.



Встановлення одного модуля займає близько 30 хвилин. За цей час його монтують, програмують і оформлюють документи.



Роботи вже тривають, фахівці почали встановлювати пристрої, однак точну кількість із новими модулями не називають.



Повноцінно прилади будуть введені в експлуатацію з 1 червня 2026 року.



Всі передбачені модулі надійдуть до Волині до кінця року.

