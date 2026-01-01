На Волині встановлюють смарт-модулі для газових лічильників, які автоматично передають показники
Сьогодні, 15:40
На Волині почали встановлювати смарт-модулі для газових лічильників. Пристрої автоматично передають показники газу без участі споживача.
Наразі в область надійшло 1 150 таких модулів, хоча загалом у межах державної програми очікують 3 380, повідомили misto.media у Волинській філії «Газмережі» у відповіді на інформаційний запит.
Їх придбали за кошти державного Фонду декарбонізації та енергоефективності .
Наразі в України таких приладів є 40 тис. В межах державної програми їх передали трьом областям, зокрема:
Волинській — 3 380;
Київській — 23 965;
Миколаївській — 12 655.
Хто може отримати
Смарт-модулі встановлюють безплатно для населення та бюджетних установ.
Звертатися із заявами чи записуватися не потрібно. Газовики працюють за затвердженим планом і самі повідомляють мешканців про візит.
Втім, обладнають модулями не всі лічильники. Модулі підходять лише до тих приладів обліку, які технічно підтримують таку функцію, наголошують у волинській філії.
Як це працює
Невеликий пристрій кріплять до лічильника, після чого він:
зчитує показники споживання газу;
зберігає дані;
передає їх оператору через вбудований модем у режимі реального часу.
Це означає, що більше не потрібно щомісяця передавати показники вручну. Також зменшується ризик помилок і суперечок у нарахуваннях.
Встановлення одного модуля займає близько 30 хвилин. За цей час його монтують, програмують і оформлюють документи.
Роботи вже тривають, фахівці почали встановлювати пристрої, однак точну кількість із новими модулями не називають.
Повноцінно прилади будуть введені в експлуатацію з 1 червня 2026 року.
Всі передбачені модулі надійдуть до Волині до кінця року.
