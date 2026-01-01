На Волині встановлюють смарт-модулі для газових лічильників, які автоматично передають показники

На Волині встановлюють смарт-модулі для газових лічильників, які автоматично передають показники
На Волині почали встановлювати смарт-модулі для газових лічильників. Пристрої автоматично передають показники газу без участі споживача.

Наразі в область надійшло 1 150 таких модулів, хоча загалом у межах державної програми очікують 3 380, повідомили misto.media у Волинській філії «Газмережі» у відповіді на інформаційний запит.

Їх придбали за кошти державного Фонду декарбонізації та енергоефективності .

Наразі в України таких приладів є 40 тис. В межах державної програми їх передали трьом областям, зокрема:

Волинській — 3 380;

Київській — 23 965;

Миколаївській — 12 655.

Хто може отримати

Смарт-модулі встановлюють безплатно для населення та бюджетних установ.

Звертатися із заявами чи записуватися не потрібно. Газовики працюють за затвердженим планом і самі повідомляють мешканців про візит.

Втім, обладнають модулями не всі лічильники. Модулі підходять лише до тих приладів обліку, які технічно підтримують таку функцію, наголошують у волинській філії.

Як це працює

Невеликий пристрій кріплять до лічильника, після чого він:

зчитує показники споживання газу;

зберігає дані;

передає їх оператору через вбудований модем у режимі реального часу.

Це означає, що більше не потрібно щомісяця передавати показники вручну. Також зменшується ризик помилок і суперечок у нарахуваннях.

Встановлення одного модуля займає близько 30 хвилин. За цей час його монтують, програмують і оформлюють документи.

Роботи вже тривають, фахівці почали встановлювати пристрої, однак точну кількість із новими модулями не називають.

Повноцінно прилади будуть введені в експлуатацію з 1 червня 2026 року.

Всі передбачені модулі надійдуть до Волині до кінця року.

