Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7000 тисяч доларів: що відомо
Сьогодні, 11:30
Виконувача обов’язків начальника Луцького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки учора, 4 червня 2026 року, затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США.
Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За наявною інформацією, ймовірно, йдеться про Романа Удовенка, який виконував обов’язки начальника Луцького міського ТЦК та СП.
Як стало відомо, посадовець, використовуючи службове становище, нібито сприяв військовозобов’язаному в ухиленні від мобілізації і пообіцяв вирішити питання щодо виключення чоловіка з військового обліку, що дозволило б уникнути призову на військову службу під час мобілізації.
За таку «послугу», за даними джерел, посадовець отримав 7000 доларів США.
Затримання проводили працівники Державного бюро розслідувань та військової контррозвідки.
Водночас у Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання посадової особи одного з територіальних центрів комплектування області, однак подробиць не повідомили.
«Правоохоронними органами затримано посадову особу одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники», – йдеться в офіційному повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та можливих учасників схеми.
Нагадаємо, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За наявною інформацією, ймовірно, йдеться про Романа Удовенка, який виконував обов’язки начальника Луцького міського ТЦК та СП.
Як стало відомо, посадовець, використовуючи службове становище, нібито сприяв військовозобов’язаному в ухиленні від мобілізації і пообіцяв вирішити питання щодо виключення чоловіка з військового обліку, що дозволило б уникнути призову на військову службу під час мобілізації.
За таку «послугу», за даними джерел, посадовець отримав 7000 доларів США.
Затримання проводили працівники Державного бюро розслідувань та військової контррозвідки.
Водночас у Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання посадової особи одного з територіальних центрів комплектування області, однак подробиць не повідомили.
«Правоохоронними органами затримано посадову особу одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники», – йдеться в офіційному повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та можливих учасників схеми.
Нагадаємо, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Головне фото - ілюстративне.
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