Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7000 тисяч доларів: що відомо

Виконувача обов’язків начальника Луцького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки учора, 4 червня 2026 року, затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США.Про це інтернет-виданнюстало відомо з власних джерел.За наявною інформацією, ймовірно, йдеться про, який виконував обов’язки начальника Луцького міського ТЦК та СП.Як стало відомо, посадовець, використовуючи службове становище, нібито сприяв військовозобов’язаному в ухиленні від мобілізації і пообіцяв вирішити питання щодо виключення чоловіка з військового обліку, що дозволило б уникнути призову на військову службу під час мобілізації.За таку «послугу», за даними джерел, посадовець отримав 7000 доларів США.Затримання проводили працівники Державного бюро розслідувань та військової контррозвідки.Водночас у Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання посадової особи одного з територіальних центрів комплектування області, однак подробиць не повідомили.«Правоохоронними органами затримано посадову особу одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники», – йдеться в офіційному повідомленні.Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та можливих учасників схеми.