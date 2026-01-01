Зниклі безвісти: понад 800 волинян звернулося до спеццентру поліції





Про це у коментарі



До підрозділу можуть звертатися члени родин та близькі особи зниклих безвісти. У центрі їм надають інформацію щодо перебігу розшуку, консультації щодо необхідних процедур, додаткові відомості про зниклу людину або роз’яснення щодо подальших дій.



Щодня оператори приймають по 7—8 дзвінків, інформують у поліції Волині.



Фахівці рекомендують під час звернення мати при собі документи, що посвідчують особу, а також за можливості інформацію про зниклого: фотокартки, особливі прикмети, відомості про останній відомий зв’язок чи місце перебування. Це допомагає оперативніше опрацювати звернення та уточнити необхідні деталі.



У поліції пояснюють, що разом з рідними фахівці переглядають фото зниклих безвісти через Кабінет слідчого. Це роблять і в приміщенні спеціалізованого центру, і за місцем розташування територіальних підрозділів поліції.



Також організовують виїзні прийоми в громадах. Від початку року слідчі і криміналісти виїжджали понад 10 разів.



Куди звертатися:



Адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11.



Час прийому: середа та п’ятниця з 14:00.



Контактні номери телефонів: +38 068 337 41 30; +38 095 063 63 82.



Електронна адреса:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За два роки до спеціалізованого центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, при ГУНП у Волинській області надійшло 816 звернень.Про це у коментарі misto.media повідомили у секторі комунікацій ГУНП у Волинській області.До підрозділу можуть звертатися члени родин та близькі особи зниклих безвісти. У центрі їм надають інформацію щодо перебігу розшуку, консультації щодо необхідних процедур, додаткові відомості про зниклу людину або роз’яснення щодо подальших дій.Щодня оператори приймають по 7—8 дзвінків, інформують у поліції Волині.Фахівці рекомендують під час звернення мати при собі документи, що посвідчують особу, а також за можливості інформацію про зниклого: фотокартки, особливі прикмети, відомості про останній відомий зв’язок чи місце перебування. Це допомагає оперативніше опрацювати звернення та уточнити необхідні деталі.У поліції пояснюють, що разом з рідними фахівці переглядають фото зниклих безвісти через Кабінет слідчого. Це роблять і в приміщенні спеціалізованого центру, і за місцем розташування територіальних підрозділів поліції.Також організовують виїзні прийоми в громадах. Від початку року слідчі і криміналісти виїжджали понад 10 разів.Адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11.Час прийому: середа та п’ятниця з 14:00.Контактні номери телефонів: +38 068 337 41 30; +38 095 063 63 82.Електронна адреса: [email protected]

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