Зниклі безвісти: понад 800 волинян звернулося до спеццентру поліції

Зниклі безвісти: понад 800 волинян звернулося до спеццентру поліції
За два роки до спеціалізованого центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, при ГУНП у Волинській області надійшло 816 звернень.

Про це у коментарі misto.media повідомили у секторі комунікацій ГУНП у Волинській області.

До підрозділу можуть звертатися члени родин та близькі особи зниклих безвісти. У центрі їм надають інформацію щодо перебігу розшуку, консультації щодо необхідних процедур, додаткові відомості про зниклу людину або роз’яснення щодо подальших дій.

Щодня оператори приймають по 7—8 дзвінків, інформують у поліції Волині.

Фахівці рекомендують під час звернення мати при собі документи, що посвідчують особу, а також за можливості інформацію про зниклого: фотокартки, особливі прикмети, відомості про останній відомий зв’язок чи місце перебування. Це допомагає оперативніше опрацювати звернення та уточнити необхідні деталі.

У поліції пояснюють, що разом з рідними фахівці переглядають фото зниклих безвісти через Кабінет слідчого. Це роблять і в приміщенні спеціалізованого центру, і за місцем розташування територіальних підрозділів поліції.

Також організовують виїзні прийоми в громадах. Від початку року слідчі і криміналісти виїжджали понад 10 разів.

Куди звертатися:

Адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11.

Час прийому: середа та п’ятниця з 14:00.

Контактні номери телефонів: +38 068 337 41 30; +38 095 063 63 82.

Електронна адреса: [email protected]


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, воїни, зниклі безвісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Шацьких озерах починається сезон відпочинку: поліція патрулюватиме курортну територію
Сьогодні, 11:12
Зниклі безвісти: понад 800 волинян звернулося до спеццентру поліції
Сьогодні, 10:44
Гібридні інвертори DEYE 12 кВт: рішення для стабільного живлення будинку та бізнесу
Сьогодні, 10:20
Польщі дозволили провести ексгумацію останків на Волині та Львівщині
Сьогодні, 10:11
Про виключення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна
Сьогодні, 09:47
Медіа
відео
1/8