На Шацьких озерах починається сезон відпочинку: поліція патрулюватиме курортну територію
Сьогодні, 11:12
Із початком літнього відпочинкового сезону на території Шацької громади, зокрема, поблизу озера Світязь, поліція Волині посилює заходи із забезпечення публічної безпеки та правопорядку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Упродовж сезону на курортній території нестимуть службу додаткові наряди поліції й Нацгвардії. Правоохоронці патрулюватимуть місця масового відпочинку людей, здійснюватимуть профілактичну роботу, реагуватимуть на звернення громадян та стежитимуть за дотриманням громадського порядку і правил дорожнього руху.
Особливу увагу приділятимуть безпеці відпочивальників у місцях скупчення людей, на автошляхах та у прибережних зонах.
Водночас, правоохоронці нагадують, що Шацька громада розташована у прикордонній зоні, поблизу державного кордону з білоруссю. У зв'язку з дією правового режиму воєнного стану громадянам необхідно дотримуватися встановлених обмежень та вимог безпеки.
Зокрема, відпочивальникам рекомендують:
- не відвідувати прикордонні території та режимні об'єкти;
- не ігнорувати попереджувальні знаки та інформаційні вказівники;
- дотримуватися вимог військовослужбовців, прикордонників та правоохоронців;
- не здійснювати фото- та відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури, місць дислокації сил безпеки й оборони;
- у разі виявлення підозрілих предметів або осіб негайно повідомляти на спецлінію 102.
Поліція Волині закликає громадян відповідально ставитися до власної безпеки, дотримуватися правил поведінки під час відпочинку та сприяти правоохоронцям у забезпеченні правопорядку.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Упродовж сезону на курортній території нестимуть службу додаткові наряди поліції й Нацгвардії. Правоохоронці патрулюватимуть місця масового відпочинку людей, здійснюватимуть профілактичну роботу, реагуватимуть на звернення громадян та стежитимуть за дотриманням громадського порядку і правил дорожнього руху.
Особливу увагу приділятимуть безпеці відпочивальників у місцях скупчення людей, на автошляхах та у прибережних зонах.
Водночас, правоохоронці нагадують, що Шацька громада розташована у прикордонній зоні, поблизу державного кордону з білоруссю. У зв'язку з дією правового режиму воєнного стану громадянам необхідно дотримуватися встановлених обмежень та вимог безпеки.
Зокрема, відпочивальникам рекомендують:
- не відвідувати прикордонні території та режимні об'єкти;
- не ігнорувати попереджувальні знаки та інформаційні вказівники;
- дотримуватися вимог військовослужбовців, прикордонників та правоохоронців;
- не здійснювати фото- та відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури, місць дислокації сил безпеки й оборони;
- у разі виявлення підозрілих предметів або осіб негайно повідомляти на спецлінію 102.
Поліція Волині закликає громадян відповідально ставитися до власної безпеки, дотримуватися правил поведінки під час відпочинку та сприяти правоохоронцям у забезпеченні правопорядку.
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