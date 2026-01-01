На Шацьких озерах починається сезон відпочинку: поліція патрулюватиме курортну територію

На Шацьких озерах починається сезон відпочинку: поліція патрулюватиме курортну територію
Із початком літнього відпочинкового сезону на території Шацької громади, зокрема, поблизу озера Світязь, поліція Волині посилює заходи із забезпечення публічної безпеки та правопорядку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Упродовж сезону на курортній території нестимуть службу додаткові наряди поліції й Нацгвардії. Правоохоронці патрулюватимуть місця масового відпочинку людей, здійснюватимуть профілактичну роботу, реагуватимуть на звернення громадян та стежитимуть за дотриманням громадського порядку і правил дорожнього руху.

Особливу увагу приділятимуть безпеці відпочивальників у місцях скупчення людей, на автошляхах та у прибережних зонах.

Водночас, правоохоронці нагадують, що Шацька громада розташована у прикордонній зоні, поблизу державного кордону з білоруссю. У зв'язку з дією правового режиму воєнного стану громадянам необхідно дотримуватися встановлених обмежень та вимог безпеки.

Зокрема, відпочивальникам рекомендують:

- не відвідувати прикордонні території та режимні об'єкти;

- не ігнорувати попереджувальні знаки та інформаційні вказівники;

- дотримуватися вимог військовослужбовців, прикордонників та правоохоронців;

- не здійснювати фото- та відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури, місць дислокації сил безпеки й оборони;

- у разі виявлення підозрілих предметів або осіб негайно повідомляти на спецлінію 102.

Поліція Волині закликає громадян відповідально ставитися до власної безпеки, дотримуватися правил поведінки під час відпочинку та сприяти правоохоронцям у забезпеченні правопорядку.


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Теги: Світязь, відпочинок, поліція
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