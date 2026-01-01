На Шацьких озерах починається сезон відпочинку: поліція патрулюватиме курортну територію

Із початком літнього відпочинкового сезону на території Шацької громади, зокрема, поблизу озера Світязь, поліція Волині посилює заходи із забезпечення публічної безпеки та правопорядку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Упродовж сезону на курортній території нестимуть службу додаткові наряди поліції й Нацгвардії. Правоохоронці патрулюватимуть місця масового відпочинку людей, здійснюватимуть профілактичну роботу, реагуватимуть на звернення громадян та стежитимуть за дотриманням громадського порядку і правил дорожнього руху.Особливу увагу приділятимуть безпеці відпочивальників у місцях скупчення людей, на автошляхах та у прибережних зонах.Водночас, правоохоронці нагадують, що Шацька громада розташована у прикордонній зоні, поблизу державного кордону з білоруссю. У зв'язку з дією правового режиму воєнного стану громадянам необхідно дотримуватися встановлених обмежень та вимог безпеки.Зокрема, відпочивальникам рекомендують:- не відвідувати прикордонні території та режимні об'єкти;- не ігнорувати попереджувальні знаки та інформаційні вказівники;- дотримуватися вимог військовослужбовців, прикордонників та правоохоронців;- не здійснювати фото- та відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури, місць дислокації сил безпеки й оборони;- у разі виявлення підозрілих предметів або осіб негайно повідомляти на спецлінію 102.Поліція Волині закликає громадян відповідально ставитися до власної безпеки, дотримуватися правил поведінки під час відпочинку та сприяти правоохоронцям у забезпеченні правопорядку.