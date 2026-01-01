Польщі дозволили провести ексгумацію останків на Волині та Львівщині
Сьогодні, 10:11
Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій надала дозволи на ексгумацію польських військовослужбовців, які загинули у 1939 році і були поховані на території колишнього села Голоско Велике (нині – вулиця Варшавська у Львові), а також ексгумацію на місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки і Воля Островецька на Волині, які загинули у серпні 1943 року.
Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.
«Дані рішення мають важливе значення для польсько-українських відносин і є продовженням діалогу стосовно надання дзеркальних дозволів на дослідження поховань на території України і Польщі», - зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.
Нагадаємо, що в Україні пошуки та ексгумації запланували на території Волині, Львівщини та Рівненщини, а Польщі – в Сагрині та Ласкові.
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Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.
«Дані рішення мають важливе значення для польсько-українських відносин і є продовженням діалогу стосовно надання дзеркальних дозволів на дослідження поховань на території України і Польщі», - зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.
Нагадаємо, що в Україні пошуки та ексгумації запланували на території Волині, Львівщини та Рівненщини, а Польщі – в Сагрині та Ласкові.
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