Польщі дозволили провести ексгумацію останків на Волині та Львівщині

Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій надала дозволи на ексгумацію польських військовослужбовців, які загинули у 1939 році і були поховані на території колишнього села Голоско Велике (нині – вулиця Варшавська у Львові), а також ексгумацію на місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки і Воля Островецька на Волині, які загинули у серпні 1943 року.Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.«Дані рішення мають важливе значення для польсько-українських відносин і є продовженням діалогу стосовно надання дзеркальних дозволів на дослідження поховань на території України і Польщі», - зазначив голова Українського інституту національної пам’ятіНагадаємо, що в Україні пошуки та ексгумації запланували на території Волині, Львівщини та Рівненщини, а Польщі – в Сагрині та Ласкові.