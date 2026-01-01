На поштовому терміналі у Києві стався вибух: є загиблий
Сьогодні, 09:15
Поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва: одна людина загинула, ще двоє - травмовані.
Про це повідомили в поліції Києва.
Подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці
За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.
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Про це повідомили в поліції Києва.
Подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці
За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.
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