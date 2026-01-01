8-річному хлопчику з Волині видалили найскладнішу пухлину дитячого віку. ФОТО

Одну з найскладніших пухлин дитячого віку - краніофарингіому - видалили нейрохірурги. Багатогодинну операцію провели 8-річному Юрчику, який разом із родиною переїхав до Львова з Волині.Про це повідомляють у Центрі дитячої медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр.Проблема виявилася раптово: у дитини з’явилися косоокість одного ока та двоїння в очах. Спершу родина звернулася до офтальмолога, згодом до невролога. За рекомендацією лікарів було виконано МРТ, яке показало утвір у ділянці середньої черепної ямки.Пошуки нейрохірурга з достатнім досвідом та експертністю у цьому напрямку привели батьків Юрка доу Клініку дитячої нейрохірургії. У Клініці провели додаткові обстеження та встановили діагноз – краніофарингіома.Лікар пояснює: зазвичай такі пухлини є доброякісними та ростуть повільно, але їхнє розташування є критичним, вони можуть тиснути на гіпофіз, зорові нерви та структури мозку, спричиняючи гормональні, зорові й неврологічні порушення. У випадку Юрчика пухлина росла швидше, що вже впливало на зір і фізичний розвиток, тому зволікати було небезпечно.«Пухлина розташовувалася глибоко в мозку, поруч із важливими судинами, зокрема розгалуженнями середньої мозкової артерії. Частину її кістозних компонентів неможливо було видалити одночасно: вони були в різних ділянках. Один із них тиснув на стовбур мозку, де розташовані центри дихання, серцебиття , рухів очей, рухів кінцівок і інших.Під час операції ми працювали у дуже вузьких “коридорах”, приблизно 1 на 1,5см, між зоровими нервами та внутрішньою сонною артерією.Ризики були надзвичайно високі: від втрати зору до критичних порушень життєвих функцій», - розповів Михайло Ловга.Під час операції лікарям вдалося видалити навіть більший обсяг пухлини, ніж планували. Невелика частина залишилася, оскільки щільно прилягає до лівого зорового нерва, і її видалення могло б загрожувати дитини сліпотою. Тому за станом пацієнта надалі уважно спостерігатимуть фахівці.А медики нагодошують: якщо ви помічаєте тривожні симптоми у дитини - не зволікайте зі зверненням до фахівців.