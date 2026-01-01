Розширення програми: до «Доступних ліків» увійдуть іще понад 50 найменувань





Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, - пише



Йдеться про препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності й порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту.



За програмою «Доступні ліки» українці можуть отримувати необхідні препарати безоплатно або із частковою доплатою за електронним рецептом. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 мільйонів українців, а лише з початку 2026 року — майже 2 мільйони пацієнтів.



Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є Доступні ліки».



Станом на кінець березня перелік програми «Доступні ліки» налічував 748 позицій. З них 621 — це лікарські засоби, 59 — препарати інсуліну, 32 — комбіновані препарати, ще 36 — найменування медичних виробів, зокрема тест-смужок для глюкометрів. Переглянути повний список медикаментів можна за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З липня 2026 року до переліку медикаментів за програмою «Доступні ліки» додадуть іще 51 найменування.Про це повідомила прем’єр-міністерка України, - пише Громадське. Йдеться про препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності й порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту.За програмою «Доступні ліки» українці можуть отримувати необхідні препарати безоплатно або із частковою доплатою за електронним рецептом. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 мільйонів українців, а лише з початку 2026 року — майже 2 мільйони пацієнтів.Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є Доступні ліки».Станом на кінець березня перелік програми «Доступні ліки» налічував 748 позицій. З них 621 — це лікарські засоби, 59 — препарати інсуліну, 32 — комбіновані препарати, ще 36 — найменування медичних виробів, зокрема тест-смужок для глюкометрів. Переглянути повний список медикаментів можна за

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