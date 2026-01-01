На Волині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про 20-річного прикордонника
Сьогодні, 05:28
На фасаді Хворостівського ліцею, що в Ковельському районі, 4 червня відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого військовослужбовця Назара Матейчука.
Як розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів війни у Вишнівській громаді Ірина Зосимчук, меморіальну дошку встановили на фасаді навчального закладу, де навчався Назар упродовж 2014-2019 років, - пише Суспільне.
У заході взяли участь рідні та близькі захисника, зокрема мама воїна та брат із сестрою, бабусі, тітки, а також представники місцевої влади, педагогічний колектив, учні та жителі громади. Присутні вшанували пам'ять воїна та всіх, хто загинув за Україну, хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіальної дошки.
У бійця залишилися мама Валентина, тато Руслан, дружина Вероніка, брат і сестра.
Назар народився 19 серпня 2004 року в селі Руда Ковельського району. Там провів дитинство та підліткові роки. Завжди був дружелюбним та компанійським хлопцем, легко та швидко знаходив з усіма спільну мову, розповіла Суспільному фахівчиня із супроводу ветеранів війни у Вишнівській громаді Ірина Зосимчук.
Здобув початкову освіту Назар у Руденському навчально-виховному об'єднанні, а з 5 по 9 клас навчався у Хворостівському ліцеї. Часто брав участь у спортивних змагання, а також захоплювався футболом. Після закінчення 9 класу, у 2019 році, розпочав навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. За час навчання показав себе як старанний, активний та цілеспрямований ліцеїст.
У 2021 році вступив до Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на факультет безпеки державного кордону. З перших днів був призначений на посаду командира відділення, виконував посадові обов'язки, допомагав товаришам і командирам. У 2022 році отримав звання сержанта.
За сумлінне виконання службових обовʼязків, дисциплінованість, зразкову службу з охорони державного кордону України Назара Матейчука нагородили численними подяками й грамотами.
У селі на Волині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого 20-річного прикордонника
Назар Матейчук. Вишнівська територіальна громада
У 2023 році він одружився в місті Хмельницькому. Дружина була студенткою академії, навчалася на юридичному факультеті. Назар був люблячим чоловіком, постійно підтримував дружину та допомагав у її починаннях.
Після завершення навчання в академії Назару пропонували посаду у місті Львів, але він відмовився. Стати на захист України було його свідомим рішенням. 29 березня 2025 року він закінчив прикордонну академію зі званням лейтенант, а 31 березня того ж року прибув у Донецьку область. Пройшов навчання як оператор БпЛА і разом з побратимами розпочав службу на Костянтинівському напрямку.
Служив у Луганському прикордонному загоні "Фенікс", мав 7 бойових виходів, разом із побратимами виконував найскладніші завдання. Загинув Назар Матейчук 6 червня 2025 року внаслідок удару російського FPV-дрона поблизу селища Райське Донецької області, коли їхав на автомобілі в місто Дружківку отримати інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій.
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Як розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів війни у Вишнівській громаді Ірина Зосимчук, меморіальну дошку встановили на фасаді навчального закладу, де навчався Назар упродовж 2014-2019 років, - пише Суспільне.
У заході взяли участь рідні та близькі захисника, зокрема мама воїна та брат із сестрою, бабусі, тітки, а також представники місцевої влади, педагогічний колектив, учні та жителі громади. Присутні вшанували пам'ять воїна та всіх, хто загинув за Україну, хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіальної дошки.
У бійця залишилися мама Валентина, тато Руслан, дружина Вероніка, брат і сестра.
Назар народився 19 серпня 2004 року в селі Руда Ковельського району. Там провів дитинство та підліткові роки. Завжди був дружелюбним та компанійським хлопцем, легко та швидко знаходив з усіма спільну мову, розповіла Суспільному фахівчиня із супроводу ветеранів війни у Вишнівській громаді Ірина Зосимчук.
Здобув початкову освіту Назар у Руденському навчально-виховному об'єднанні, а з 5 по 9 клас навчався у Хворостівському ліцеї. Часто брав участь у спортивних змагання, а також захоплювався футболом. Після закінчення 9 класу, у 2019 році, розпочав навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. За час навчання показав себе як старанний, активний та цілеспрямований ліцеїст.
У 2021 році вступив до Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на факультет безпеки державного кордону. З перших днів був призначений на посаду командира відділення, виконував посадові обов'язки, допомагав товаришам і командирам. У 2022 році отримав звання сержанта.
За сумлінне виконання службових обовʼязків, дисциплінованість, зразкову службу з охорони державного кордону України Назара Матейчука нагородили численними подяками й грамотами.
У селі на Волині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого 20-річного прикордонника
Назар Матейчук. Вишнівська територіальна громада
У 2023 році він одружився в місті Хмельницькому. Дружина була студенткою академії, навчалася на юридичному факультеті. Назар був люблячим чоловіком, постійно підтримував дружину та допомагав у її починаннях.
Після завершення навчання в академії Назару пропонували посаду у місті Львів, але він відмовився. Стати на захист України було його свідомим рішенням. 29 березня 2025 року він закінчив прикордонну академію зі званням лейтенант, а 31 березня того ж року прибув у Донецьку область. Пройшов навчання як оператор БпЛА і разом з побратимами розпочав службу на Костянтинівському напрямку.
Служив у Луганському прикордонному загоні "Фенікс", мав 7 бойових виходів, разом із побратимами виконував найскладніші завдання. Загинув Назар Матейчук 6 червня 2025 року внаслідок удару російського FPV-дрона поблизу селища Райське Донецької області, коли їхав на автомобілі в місто Дружківку отримати інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій.
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