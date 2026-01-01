На Волині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про 20-річного прикордонника





Як розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів війни у Вишнівській громаді Ірина Зосимчук, меморіальну дошку встановили на фасаді навчального закладу, де навчався Назар упродовж 2014-2019 років, - пише



У заході взяли участь рідні та близькі захисника, зокрема мама воїна та брат із сестрою, бабусі, тітки, а також представники місцевої влади, педагогічний колектив, учні та жителі громади. Присутні вшанували пам'ять воїна та всіх, хто загинув за Україну, хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіальної дошки.



У бійця залишилися мама Валентина, тато Руслан, дружина Вероніка, брат і сестра.



Назар народився 19 серпня 2004 року в селі Руда Ковельського району. Там провів дитинство та підліткові роки. Завжди був дружелюбним та компанійським хлопцем, легко та швидко знаходив з усіма спільну мову, розповіла Суспільному фахівчиня із супроводу ветеранів війни у Вишнівській громаді Ірина Зосимчук.



Здобув початкову освіту Назар у Руденському навчально-виховному об'єднанні, а з 5 по 9 клас навчався у Хворостівському ліцеї. Часто брав участь у спортивних змагання, а також захоплювався футболом. Після закінчення 9 класу, у 2019 році, розпочав навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. За час навчання показав себе як старанний, активний та цілеспрямований ліцеїст.



У 2021 році вступив до Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на факультет безпеки державного кордону. З перших днів був призначений на посаду командира відділення, виконував посадові обов'язки, допомагав товаришам і командирам. У 2022 році отримав звання сержанта.



За сумлінне виконання службових обовʼязків, дисциплінованість, зразкову службу з охорони державного кордону України Назара Матейчука нагородили численними подяками й грамотами.



У селі на Волині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого 20-річного прикордонника

Назар Матейчук. Вишнівська територіальна громада

У 2023 році він одружився в місті Хмельницькому. Дружина була студенткою академії, навчалася на юридичному факультеті. Назар був люблячим чоловіком, постійно підтримував дружину та допомагав у її починаннях.



Після завершення навчання в академії Назару пропонували посаду у місті Львів, але він відмовився. Стати на захист України було його свідомим рішенням. 29 березня 2025 року він закінчив прикордонну академію зі званням лейтенант, а 31 березня того ж року прибув у Донецьку область. Пройшов навчання як оператор БпЛА і разом з побратимами розпочав службу на Костянтинівському напрямку.



Служив у Луганському прикордонному загоні "Фенікс", мав 7 бойових виходів, разом із побратимами виконував найскладніші завдання. Загинув Назар Матейчук 6 червня 2025 року внаслідок удару російського FPV-дрона поблизу селища Райське Донецької області, коли їхав на автомобілі в місто Дружківку отримати інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фасаді Хворостівського ліцею, що в Ковельському районі, 4 червня відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого військовослужбовця Назара Матейчука.Як розповіла фахівчиня із супроводу ветеранів війни у Вишнівській громаді Ірина Зосимчук, меморіальну дошку встановили на фасаді навчального закладу, де навчався Назар упродовж 2014-2019 років, - пише Суспільне У заході взяли участь рідні та близькі захисника, зокрема мама воїна та брат із сестрою, бабусі, тітки, а також представники місцевої влади, педагогічний колектив, учні та жителі громади. Присутні вшанували пам'ять воїна та всіх, хто загинув за Україну, хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіальної дошки.У бійця залишилися мама Валентина, тато Руслан, дружина Вероніка, брат і сестра.Назар народився 19 серпня 2004 року в селі Руда Ковельського району. Там провів дитинство та підліткові роки. Завжди був дружелюбним та компанійським хлопцем, легко та швидко знаходив з усіма спільну мову, розповіла Суспільному фахівчиня із супроводу ветеранів війни у Вишнівській громаді Ірина Зосимчук.Здобув початкову освіту Назар у Руденському навчально-виховному об'єднанні, а з 5 по 9 клас навчався у Хворостівському ліцеї. Часто брав участь у спортивних змагання, а також захоплювався футболом. Після закінчення 9 класу, у 2019 році, розпочав навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. За час навчання показав себе як старанний, активний та цілеспрямований ліцеїст.У 2021 році вступив до Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на факультет безпеки державного кордону. З перших днів був призначений на посаду командира відділення, виконував посадові обов'язки, допомагав товаришам і командирам. У 2022 році отримав звання сержанта.За сумлінне виконання службових обовʼязків, дисциплінованість, зразкову службу з охорони державного кордону України Назара Матейчука нагородили численними подяками й грамотами.У селі на Волині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого 20-річного прикордонникаНазар Матейчук. Вишнівська територіальна громадаУ 2023 році він одружився в місті Хмельницькому. Дружина була студенткою академії, навчалася на юридичному факультеті. Назар був люблячим чоловіком, постійно підтримував дружину та допомагав у її починаннях.Після завершення навчання в академії Назару пропонували посаду у місті Львів, але він відмовився. Стати на захист України було його свідомим рішенням. 29 березня 2025 року він закінчив прикордонну академію зі званням лейтенант, а 31 березня того ж року прибув у Донецьку область. Пройшов навчання як оператор БпЛА і разом з побратимами розпочав службу на Костянтинівському напрямку.Служив у Луганському прикордонному загоні "Фенікс", мав 7 бойових виходів, разом із побратимами виконував найскладніші завдання. Загинув Назар Матейчук 6 червня 2025 року внаслідок удару російського FPV-дрона поблизу селища Райське Донецької області, коли їхав на автомобілі в місто Дружківку отримати інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій.

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