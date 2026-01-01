Перша в історії така операція: ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт





Про це повідомили у



Окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БпЛА «Шахед». Підрозділ Сил безпілотних систем планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим.



"Наші оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ми ведемо системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасовувати вильоти", - йдеться у повідомленні.



Ураженням інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів ми повністю деградуємо аеродромну екосистему. Результат роботи наших воїнів – ліквідовані установки «Шахедів», знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна.



«Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника. Це те, що робить нас – нами», – заявив відповідальний за планування операції Серафим «Фалько» Гордієнко, офіцер 1 Окремого центру СБС (14 полк).



Не так давно окупанти почувалися там у безпеці і планували терористичні атаки на наші міста. Відтепер українські дронарі перетворили Донецький аеропорт на пастку для ворога.



Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо, - заявляють українські воїни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 Окремий центр СБС (14 полк) взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт, здійснивши першу в сучасній історії операцію такого типу.Про це повідомили у 1 Окремому центрі безпілотних систем СБС ЗСУ Окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БпЛА «Шахед». Підрозділ Сил безпілотних систем планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим."Наші оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ми ведемо системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасовувати вильоти", - йдеться у повідомленні.Ураженням інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів ми повністю деградуємо аеродромну екосистему. Результат роботи наших воїнів – ліквідовані установки «Шахедів», знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна.«Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника. Це те, що робить нас – нами», – заявив відповідальний за планування операції, офіцер 1 Окремого центру СБС (14 полк).Не так давно окупанти почувалися там у безпеці і планували терористичні атаки на наші міста. Відтепер українські дронарі перетворили Донецький аеропорт на пастку для ворога.Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо, - заявляють українські воїни.

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