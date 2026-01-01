Школярка з Волині – бронзова призерка фіналу Всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-о-пліч»
Сьогодні, 01:15
Одинадцятирічна Поліна Назіна з Волинської області здобула бронзову нагороду фінального етапу Всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-о-пліч» з легкої атлетики.
Змагання тривали з 1 по 3 червня у Ковелі, - пише Район.Ковель.
У змаганнях з чотириборства серед дівчат до 18 років юна волинянка набрала 60 очок і посіла третє місце серед учасниць з усієї України. Перемогу здобула Таїсія Матюхіна з Дніпропетровської області (67 очок), срібло – Софія Ляшенко з Полтавської (65 очок).
Змагання включали чотири дисципліни: біг на 30 метрів, стрибки у довжину, метання м'яча (150 г) та біг на 400 метрів.
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Змагання тривали з 1 по 3 червня у Ковелі, - пише Район.Ковель.
У змаганнях з чотириборства серед дівчат до 18 років юна волинянка набрала 60 очок і посіла третє місце серед учасниць з усієї України. Перемогу здобула Таїсія Матюхіна з Дніпропетровської області (67 очок), срібло – Софія Ляшенко з Полтавської (65 очок).
Змагання включали чотири дисципліни: біг на 30 метрів, стрибки у довжину, метання м'яча (150 г) та біг на 400 метрів.
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