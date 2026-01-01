Українських спортсменів оштрафували за відмову стояти на п'єдесталі під гімн росії

Дмитра Луцишина та його колегу Димитрія Брухна оштрафували на міжнародних змаганнях у Будапешті за те, що вони залишили п’єдестал під час виконання гімну Росії.



Інцидент трапився під час турніру, який проходив з 8 до 20 травня у Будапешті. Луцишин та його колега Димитрій Брухно посіли 3-е та 2-е місця відповідно, а перемогу здобув російський спортсмен. Українці залишили церемонію нагородження, щойно розпочався гімн РФ, - повідомляє



«Нас оштрафували за те, що ми залишили подіум, порушивши регламент нагородження змагань. Я не хотів стояти із суперником, держава якого є агресором проти моєї країни. Неприпустимо було слухати гімн країни-агресора», — сказав Дмитро Луцишин.



Дмитро розповів, що після церемонії нагородження представник допінг-контролю поцікавився, чому він залишив п'єдестал.



«Я був просто в шоці в перші хвилини. Мене ще потім взяли на допінг-контроль, і допінг-офіцер запитав, навіщо я покинув подіум нагородження. Я пояснив, що в нас війна з Росією йде і ракети над хатою літають, бомблять нас», — розказав майстер спорту.



За словами спортсмена, російські суперники поводилися провокаційно, але українці намагалися ігнорувати їхні дії. Штраф склав 250 євро з кожного.



Зазначимо, Дмитро Луцишин — майстер спорту України міжнародного класу з параармрестлінгу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи у ваговій категорії до 60 кг. Його здобутки включають золото та срібло світових першостей, бронзу чемпіонату Європи в Будапешті та численні титули чемпіона України.



Димитрій Брухно — представляє національну збірну у легкій ваговій категорії до 60 кг серед атлетів із порушеннями зору. За свою спортивну кар'єру він завоював статус чемпіона Європи, ставав срібним призером Чемпіонату світу, а також здобув срібні медалі на континентальних першостях у Братиславі та Будапешті.



Раніше повідомлялось, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Параармреслерівта його колегуоштрафували на міжнародних змаганнях у Будапешті за те, що вони залишили п’єдестал під час виконання гімну Росії.Інцидент трапився під час турніру, який проходив з 8 до 20 травня у Будапешті. Луцишин та його колегапосіли 3-е та 2-е місця відповідно, а перемогу здобув російський спортсмен. Українці залишили церемонію нагородження, щойно розпочався гімн РФ, - повідомляє NV. «Нас оштрафували за те, що ми залишили подіум, порушивши регламент нагородження змагань. Я не хотів стояти із суперником, держава якого є агресором проти моєї країни. Неприпустимо було слухати гімн країни-агресора», — сказав Дмитро Луцишин.Дмитро розповів, що після церемонії нагородження представник допінг-контролю поцікавився, чому він залишив п'єдестал.«Я був просто в шоці в перші хвилини. Мене ще потім взяли на допінг-контроль, і допінг-офіцер запитав, навіщо я покинув подіум нагородження. Я пояснив, що в нас війна з Росією йде і ракети над хатою літають, бомблять нас», — розказав майстер спорту.За словами спортсмена, російські суперники поводилися провокаційно, але українці намагалися ігнорувати їхні дії. Штраф склав 250 євро з кожного.Зазначимо, Дмитро Луцишин — майстер спорту України міжнародного класу з параармрестлінгу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи у ваговій категорії до 60 кг. Його здобутки включають золото та срібло світових першостей, бронзу чемпіонату Європи в Будапешті та численні титули чемпіона України.Димитрій Брухно — представляє національну збірну у легкій ваговій категорії до 60 кг серед атлетів із порушеннями зору. За свою спортивну кар'єру він завоював статус чемпіона Європи, ставав срібним призером Чемпіонату світу, а також здобув срібні медалі на континентальних першостях у Братиславі та Будапешті.Раніше повідомлялось, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі.

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