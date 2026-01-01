Українських спортсменів оштрафували за відмову стояти на п'єдесталі під гімн росії

Українських спортсменів оштрафували за відмову стояти на п'єдесталі під гімн росії
Параармреслерів Дмитра Луцишина та його колегу Димитрія Брухна оштрафували на міжнародних змаганнях у Будапешті за те, що вони залишили п’єдестал під час виконання гімну Росії.

Інцидент трапився під час турніру, який проходив з 8 до 20 травня у Будапешті. Луцишин та його колега Димитрій Брухно посіли 3-е та 2-е місця відповідно, а перемогу здобув російський спортсмен. Українці залишили церемонію нагородження, щойно розпочався гімн РФ, - повідомляє NV.

«Нас оштрафували за те, що ми залишили подіум, порушивши регламент нагородження змагань. Я не хотів стояти із суперником, держава якого є агресором проти моєї країни. Неприпустимо було слухати гімн країни-агресора», — сказав Дмитро Луцишин.

Дмитро розповів, що після церемонії нагородження представник допінг-контролю поцікавився, чому він залишив п'єдестал.

«Я був просто в шоці в перші хвилини. Мене ще потім взяли на допінг-контроль, і допінг-офіцер запитав, навіщо я покинув подіум нагородження. Я пояснив, що в нас війна з Росією йде і ракети над хатою літають, бомблять нас», — розказав майстер спорту.

За словами спортсмена, російські суперники поводилися провокаційно, але українці намагалися ігнорувати їхні дії. Штраф склав 250 євро з кожного.

Зазначимо, Дмитро Луцишин — майстер спорту України міжнародного класу з параармрестлінгу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи у ваговій категорії до 60 кг. Його здобутки включають золото та срібло світових першостей, бронзу чемпіонату Європи в Будапешті та численні титули чемпіона України.

Димитрій Брухно — представляє національну збірну у легкій ваговій категорії до 60 кг серед атлетів із порушеннями зору. За свою спортивну кар'єру він завоював статус чемпіона Європи, ставав срібним призером Чемпіонату світу, а також здобув срібні медалі на континентальних першостях у Братиславі та Будапешті.

Раніше повідомлялось, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі.

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Теги: Україна, Житомир, параармреслінг
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