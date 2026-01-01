Зеленський написав відкритого листа путіну. ДЕТАЛІ

Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору владіміру путіну. У ньому глава держави заявив про готовність Києва завершувати війну шляхом прямих переговорів.



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Втрати та перебіг війни: Лише за травень втрати РФ на фронті склали понад 30 тисяч убитими та важкопораненими, з яких 63% становлять саме вбиті. Водночас співвідношення українських втрат до російських становить 1 до 5 або 1 до 6.



Міжнародна ізоляція РФ: Через війну Росія вперше в історії опинилася у повній залежності від Китаю та була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї. Санкції проти РФ триватимуть, поки не буде досягнуто справедливості для України.



Формат завершення війни: Україна пропонує закінчити війну у двосторонньому форматі. Президент України ініціює зустріч лідерів, яка може відбутися на території Швейцарії, Туреччини або країн Арабського світу.



Припинення вогню: Початком для дипломатії має стати поточна лінія фронту. Україна готова на повне припинення вогню на час перемовин, а моніторинг цього процесу по лінії зупинки можуть забезпечити США.



Гарантії безпеки: Для створення нової архітектури безпеки у процесі врегулювання мають обов'язково брати участь США та країни Європи, які здатні впливати на ситуацію.



Обмін і повернення громадян: Українська сторона готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Крім того, необхідно здійснити серйозні кроки для повернення вивезених до Росії українських дітей та цивільних осіб.



Зеленський заявив про те, що війна нарешті перестає влаштовувати росіян, а також те, що війна дає все більше негативу Росії.



"Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України. Що б ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором - війною без реальної причини. Саме так це запам’ятає історія", - підкреслив президент.



Припинення вогню та обмін "всіх на всіх"

Встановлення реальної тиші є найкращим стартом для того, щоб почати діалог між сторонами. Україна погоджується повністю припинити вогонь на період, поки триватимуть перемовини.



Крім того, держава готова до масштабного обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Це може стати вагомим прологом до закінчення війни. Також необхідно зробити серйозні кроки для повернення вивезених протягом війни цивільних громадян та дітей.



"Але ми в Україні не хочемо постійної війни. Ми добре знаємо, що без війни безмірно краще. Ми хочемо досягти цього. Я впевнений, що більшість росіян готова дати на це позитивну відповідь, і ви про це знаєте", - зазначив Зеленський.



Глава держави наголосив на необхідності знаходити прямі двосторонні відповіді, а не ховатися за технічними формулюваннями чи втрачати час у човниковій дипломатії.



"Не бійтеся вийти з війни - це головне, що зараз від вас потрібно", - підкреслив він.



Втрати Росії та плани на майбутнє

Зеленський зауважив, що у травні втрати російської армії склали понад 30 тисяч убитих і важкопоранених, причому 63% з них - ліквідовані окупанти. Українська сторона фіксує такий рівень втрат щомісяця і має відеопідтвердження.



"Ми отримуємо підтримку, ви - санкції. І так триватиме, поки не буде справедливості для України, якої ми хочемо і яка може бути досягнута", - написав він.



Водночас українська розвідка повідомляє, що керівництво РФ розглядає плани продовження війни на 2027 і 2028 роки. Росія сподівається на ефективність балістики, намагається втягнути у війну Білорусь та розігрує сценарії з Придністров’ям.



"Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії. Чи дійсно ви хочете пройти через все це? Вибір зараз за вами", - йдеться у листі.



Залежність від союзників та наслідки

Через перенесення бойових дій на територію РФ Росія вперше в історії була змушена просити допомогу в Північної Кореї, а сьогодні повністю залежить від Китаю. Сподівання агресора на послаблення санкцій та скорочення підтримки України є марними.



"Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатись по допомогу в Пхеньян. І сьогодні ви повністю залежите від Китаю - теж уперше в історії Росії", - зауважив глава держави.



Зеленський попередив керівництво РФ: якщо війна не завершиться, їм доведеться боротися за своє особисте виживання.



"Це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни", - підкреслив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українинаписав відкритого листа російському диктатору владіміру путіну. У ньому глава держави заявив про готовність Києва завершувати війну шляхом прямих переговорів.Про це повідомляє РБК-Україна на офіційний сайт президента.Головне:Лише за травень втрати РФ на фронті склали понад 30 тисяч убитими та важкопораненими, з яких 63% становлять саме вбиті. Водночас співвідношення українських втрат до російських становить 1 до 5 або 1 до 6.Через війну Росія вперше в історії опинилася у повній залежності від Китаю та була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї. Санкції проти РФ триватимуть, поки не буде досягнуто справедливості для України.Україна пропонує закінчити війну у двосторонньому форматі. Президент України ініціює зустріч лідерів, яка може відбутися на території Швейцарії, Туреччини або країн Арабського світу.Початком для дипломатії має стати поточна лінія фронту. Україна готова на повне припинення вогню на час перемовин, а моніторинг цього процесу по лінії зупинки можуть забезпечити США.Для створення нової архітектури безпеки у процесі врегулювання мають обов'язково брати участь США та країни Європи, які здатні впливати на ситуацію.Українська сторона готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Крім того, необхідно здійснити серйозні кроки для повернення вивезених до Росії українських дітей та цивільних осіб.Зеленський заявив про те, що війна нарешті перестає влаштовувати росіян, а також те, що війна дає все більше негативу Росії."Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України. Що б ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором - війною без реальної причини. Саме так це запам’ятає історія", - підкреслив президент.Встановлення реальної тиші є найкращим стартом для того, щоб почати діалог між сторонами. Україна погоджується повністю припинити вогонь на період, поки триватимуть перемовини.Крім того, держава готова до масштабного обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Це може стати вагомим прологом до закінчення війни. Також необхідно зробити серйозні кроки для повернення вивезених протягом війни цивільних громадян та дітей."Але ми в Україні не хочемо постійної війни. Ми добре знаємо, що без війни безмірно краще. Ми хочемо досягти цього. Я впевнений, що більшість росіян готова дати на це позитивну відповідь, і ви про це знаєте", - зазначив Зеленський.Глава держави наголосив на необхідності знаходити прямі двосторонні відповіді, а не ховатися за технічними формулюваннями чи втрачати час у човниковій дипломатії."Не бійтеся вийти з війни - це головне, що зараз від вас потрібно", - підкреслив він.Зеленський зауважив, що у травні втрати російської армії склали понад 30 тисяч убитих і важкопоранених, причому 63% з них - ліквідовані окупанти. Українська сторона фіксує такий рівень втрат щомісяця і має відеопідтвердження."Ми отримуємо підтримку, ви - санкції. І так триватиме, поки не буде справедливості для України, якої ми хочемо і яка може бути досягнута", - написав він.Водночас українська розвідка повідомляє, що керівництво РФ розглядає плани продовження війни на 2027 і 2028 роки. Росія сподівається на ефективність балістики, намагається втягнути у війну Білорусь та розігрує сценарії з Придністров’ям."Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії. Чи дійсно ви хочете пройти через все це? Вибір зараз за вами", - йдеться у листі.Через перенесення бойових дій на територію РФ Росія вперше в історії була змушена просити допомогу в Північної Кореї, а сьогодні повністю залежить від Китаю. Сподівання агресора на послаблення санкцій та скорочення підтримки України є марними."Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатись по допомогу в Пхеньян. І сьогодні ви повністю залежите від Китаю - теж уперше в історії Росії", - зауважив глава держави.Зеленський попередив керівництво РФ: якщо війна не завершиться, їм доведеться боротися за своє особисте виживання."Це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни", - підкреслив президент.

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