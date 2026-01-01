У Луцьку скоригували рух тролейбусів на одному маршруті

У Луцьку скоригували рух тролейбусів на одному маршруті
Із 1 червня 2026 року тролейбуси у Луцькій громаді почали курсувати за оновленими графіками руху. Лучани почали звертатися до міського відділу транспорту, що розклад руху одного із тролейбусів № 2 за маршрутом Корсака Івана — Новий ринок потрібно відкорегувати.

Про це розповів начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка, - пише Суспільне.
У Луцьку скоригували рух тролейбусів на одному маршруті

З його слів, один із 6 тролейбусів, який їздить за маршрутом № 2 з 5 червня змінить розклад руху, таким чином, щоб люди на зупинці Корсака Івана встигали доїхати на роботу до району ЛПЗ на 8:00.
У Луцьку скоригували рух тролейбусів на одному маршруті

Оновлені графіки тролейбусів у Луцьку розміщені на кінцевих зупинках громадського транспорту, у мобільному додатку "Сіті Кард", а також доступні за цим посиланням.

Начальник міського відділу транспорту каже, що на електронних табло, що розміщені на "розумних зупинках" у Луцьку, можна побачити час очікування і прибуття тролейбусів в режимі реального часу, також у мобільних додатках City Bus та EasyWay.

Востаннє графіки руху тролейбусів змінювали п’ять років тому. Зміни з 1 червня стосуються лише руху електротранспорту у будні та на вихідні. Маршрутки в Луцьку їздять за затвердженими графіками, додав Віктор Главічка.

Довідково: у травні на гарячу лінію Луцької міської ради "15-80" надійшло 70 звернень від лучан щодо роботи громадського транспорту у Луцьку. 58 скарг з них стосувалися недотримання графіку руху маршруток, 12 скарг — руху тролейбусів, розповіла 2 червня у коментарі Суспільному директорка Луцького ЦНАПу Лариса Карп’як.

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Теги: громадськи транспорт, Україна, Волинь, Луцьк, маршрут
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