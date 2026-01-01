Якою буде погода у Луцьку та на Волині 5 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 5 червня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 5 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

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