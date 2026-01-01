Хтось може бути в полоні: лучан просять не залишати квіти з чорними стрічками біля фотостенду зниклих безвісти

Хтось може бути в полоні: лучан просять не залишати квіти з чорними стрічками біля фотостенду зниклих безвісти
У Луцьку біля фотостенду зниклих безвісти встановили звернення до мешканців із проханням не залишати квіти та решту атрибутів, які асоціюються з вшануванням загиблих.

Йдеться про фотостенд «Живемо з надією. Пам’ятаємо. Чекаємо», який встановили минулого тижня на Театральному майдані у місті.

Інформаційна таблиця зʼявилася сьогодні, 4 червня, розповів у коментарі misto.media директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський.

«Стенд стоїть близько тижня. Майже одразу там почали з’являтися квіти, зокрема з чорними стрічками, через що ми отримали чимало звернень від сімей зниклих безвісти. Хтось може бути в полоні, про когось просто немає інформації, тому чорні стрічки — це апріорі неправильно», — пояснює посадовець.

Усі залишені квіти на локації щоранку прибирають і переносять до фотостендів «Герої Небесної Сотні» та «Загинули за єдність України».

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Теги: Луцьк, зниклі безвісти
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