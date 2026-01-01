СБУ засекретила ухвалу суду про звільнення Шуфрича з-під варти

Нестора Шуфрича. Зокрема, у судовому реєстрі немає ухвали про звільнення Шуфрича з-під варти.



Про це в коментарі Віктор Карпенко.



«Ухвали Шевченківського суду ви не бачите щодо цієї справи, а апеляційного суду — бачите. Для чого вони це робили, ми не розуміємо», — каже Карпенко.



За його словами, Шевченківський райсуд обґрунтував звільнення Шуфрича тривалістю тримання під вартою, станом здоров'я та неможливістю внесення застави.



«Апеляція застосувала альтернативу (33 мільйони гривень застави — ред.), але ми її не могли внести, тому що в нас санкції РНБО. І фактично є рішення, яке неможливо виконати», — додав Карпенко.



Нині Шуфрич перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура подала клопотання про продовження цього запобіжного заходу. Засідання заплановане на 5 червня.



Карпенко зазначив, що після виходу із СІЗО 16 квітня народний депутат перебуває під постійним медичним наглядом. Йому провели три операції ще до звільнення з-під варти. Відтоді він раз на тиждень відвідує лікаря для обстежень.



Також Шуфрич має право брати участь у роботі Верховної Ради онлайн, навіть під домашнім арештом. За словами захисника, парламентар писав законопроєкти, перебуваючи під вартою. Заборона на спілкування з ним стосується лише свідків.



У межах позову Шуфрича до Європейського суду з прав людини розглядають скаргу на автоматичні продовження запобіжних заходів та питання їхнього оскарження. Остаточного рішення ЄСПЛ ще немає.



У чому підозрюють Шуфрича?



У лютому 2024 року народному депутатові від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування росгвардії в Криму.



За даними слідства, улітку 2013 року Шуфрич придбав у людей, афілійованих із Віктором Медведчуком, нерухоме майно в курортному селищі Сімеїз у Криму. Щоб приховати це, він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.



У 2016 році, після окупації Криму, обвинувачені уклали договір охорони цього майна з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — «ФГУП “Охрана” росгвардии по Республике Крым». Так, на рахунки російського воєнізованого формування за ці послуги переказали майже 650 тисяч рублів.



Слідчі заявляють, що депутат, окрім того, був завербований ФСБ рф та виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який 2014 року виїхав до Москви.



Відомо, що Шуфрича та його довірену особу обвинувачують за статтею про фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Крім цього, народному депутатові інкримінували державну зраду (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).



У вересні 2023 року Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді за підривну діяльність в інформаційній сфері.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України зверталася до Державної судової адміністрації й просила засекретити ухвали Шевченківського райсуду Києва щодо справи підозрюваного в держзраді народного депутата. Зокрема, у судовому реєстрі немає ухвали про звільнення Шуфрича з-під варти.Про це в коментарі hromadske повідомив адвокат«Ухвали Шевченківського суду ви не бачите щодо цієї справи, а апеляційного суду — бачите. Для чого вони це робили, ми не розуміємо», — каже Карпенко.За його словами, Шевченківський райсуд обґрунтував звільнення Шуфрича тривалістю тримання під вартою, станом здоров'я та неможливістю внесення застави.«Апеляція застосувала альтернативу (33 мільйони гривень застави — ред.), але ми її не могли внести, тому що в нас санкції РНБО. І фактично є рішення, яке неможливо виконати», — додав Карпенко.Нині Шуфрич перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура подала клопотання про продовження цього запобіжного заходу. Засідання заплановане на 5 червня.Карпенко зазначив, що після виходу із СІЗО 16 квітня народний депутат перебуває під постійним медичним наглядом. Йому провели три операції ще до звільнення з-під варти. Відтоді він раз на тиждень відвідує лікаря для обстежень.Також Шуфрич має право брати участь у роботі Верховної Ради онлайн, навіть під домашнім арештом. За словами захисника, парламентар писав законопроєкти, перебуваючи під вартою. Заборона на спілкування з ним стосується лише свідків.У межах позову Шуфрича до Європейського суду з прав людини розглядають скаргу на автоматичні продовження запобіжних заходів та питання їхнього оскарження. Остаточного рішення ЄСПЛ ще немає.У лютому 2024 року народному депутатові від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування росгвардії в Криму.За даними слідства, улітку 2013 року Шуфрич придбав у людей, афілійованих із Віктором Медведчуком, нерухоме майно в курортному селищі Сімеїз у Криму. Щоб приховати це, він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.У 2016 році, після окупації Криму, обвинувачені уклали договір охорони цього майна з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — «ФГУП “Охрана” росгвардии по Республике Крым». Так, на рахунки російського воєнізованого формування за ці послуги переказали майже 650 тисяч рублів.Слідчі заявляють, що депутат, окрім того, був завербований ФСБ рф та виконував завдання ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який 2014 року виїхав до Москви.Відомо, що Шуфрича та його довірену особу обвинувачують за статтею про фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Крім цього, народному депутатові інкримінували державну зраду (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).У вересні 2023 року Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді за підривну діяльність в інформаційній сфері.

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