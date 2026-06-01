На Сумщині загинув 55-річний воїн з Волині Василь Кавас
Сьогодні, 16:08
Старший сержант Кавас Василь Васильович, 07.10.1970 року народження, житель с. Смолярі, загинув 01.06.2026 року внаслідок удару ФПВ-дрону при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Михайлівка Сумської області.
Про це повідомили у Стравожівській селищній раді.
Про дату і місце зустрічі та поховання буде повідомлено додатково.
"Від імені усієї громади висловлюємо співчуття рідним та близьким. Жодними словами не втамувати нестерпного болю та не загоїти рани в душі. Низький Вам уклін. Вічна світла Пам'ять про мужність та відважність захисника залишиться в наших серцях! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Стравожівській селищній раді.
Про дату і місце зустрічі та поховання буде повідомлено додатково.
"Від імені усієї громади висловлюємо співчуття рідним та близьким. Жодними словами не втамувати нестерпного болю та не загоїти рани в душі. Низький Вам уклін. Вічна світла Пам'ять про мужність та відважність захисника залишиться в наших серцях! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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