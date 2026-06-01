На Сумщині загинув 55-річний воїн з Волині Василь Кавас

Старший сержант, 07.10.1970 року народження, житель с. Смолярі, загинув 01.06.2026 року внаслідок удару ФПВ-дрону при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Михайлівка Сумської області.Про це повідомили у Стравожівській селищній раді.Про дату і місце зустрічі та поховання буде повідомлено додатково."Від імені усієї громади висловлюємо співчуття рідним та близьким. Жодними словами не втамувати нестерпного болю та не загоїти рани в душі. Низький Вам уклін. Вічна світла Пам'ять про мужність та відважність захисника залишиться в наших серцях! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.