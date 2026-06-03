Тренера з Волині Олексія Бондаренка президент посмертно нагородив орденом «За мужність»

Відомого бійця ММА і тренера з Луцькапосмертно відзначили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Відповідний указ № 471 підписав Президент України3 червня 2026 року.Державну нагороду присуджено за особисту мужність, героїзм та самопожертву, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.Нагадаємо,під час виконання завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України від вторгнення російської федерації.Олексій Бондаренко родом він з міста Лисичанськ Луганської області. Займався боксом та паркуром. На Волині жив у Ковелі та Луцьку, займався у місцевих клубах «Скіф» та «Воїн». Професійний боєць ММА, багаторазовий Чемпіон України з ММА, Чемпіон турнірів «Кубок Заходу», «Кубок Сходу» та срібний призер «Кубку Центру».