Тренера з Волині Олексія Бондаренка президент посмертно нагородив орденом «За мужність»
Сьогодні, 16:23
Відомого бійця ММА і тренера з Луцька Олексія Бондаренка посмертно відзначили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Відповідний указ № 471 підписав Президент України Володимир Зеленський 3 червня 2026 року.
Державну нагороду присуджено за особисту мужність, героїзм та самопожертву, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, військовослужбовець Олексій Бондаренко, якого у Луцька та за його межами знають, як бійця ММА і тренера, загинув 15.01.2026 року на Покровському напрямку Донецької області під час виконання завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України від вторгнення російської федерації.
Довідково:
Олексій Бондаренко родом він з міста Лисичанськ Луганської області. Займався боксом та паркуром. На Волині жив у Ковелі та Луцьку, займався у місцевих клубах «Скіф» та «Воїн». Професійний боєць ММА, багаторазовий Чемпіон України з ММА, Чемпіон турнірів «Кубок Заходу», «Кубок Сходу» та срібний призер «Кубку Центру».
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Відповідний указ № 471 підписав Президент України Володимир Зеленський 3 червня 2026 року.
Державну нагороду присуджено за особисту мужність, героїзм та самопожертву, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, військовослужбовець Олексій Бондаренко, якого у Луцька та за його межами знають, як бійця ММА і тренера, загинув 15.01.2026 року на Покровському напрямку Донецької області під час виконання завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України від вторгнення російської федерації.
Довідково:
Олексій Бондаренко родом він з міста Лисичанськ Луганської області. Займався боксом та паркуром. На Волині жив у Ковелі та Луцьку, займався у місцевих клубах «Скіф» та «Воїн». Професійний боєць ММА, багаторазовий Чемпіон України з ММА, Чемпіон турнірів «Кубок Заходу», «Кубок Сходу» та срібний призер «Кубку Центру».
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