Суд на Волині повернув громаді майже 60 га землі

За втручання прокуратури недобросовісного орендаря зобов'язано повернути Шацькій громаді земельну ділянку площею майже 60 га.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Шацької селищної ради про розірвання договору оренди та повернення громаді земельної ділянки, за яку орендар систематично не сплачував орендну плату.Прокурори встановили, що у 2018 році сільськогосподарське підприємство взяло в оренду майже 60 гектарів сіножатей на території Прип'ятської сільської ради, проте згодом тривалий час не вносило орендної плати.В суді прокурори домоглися розірвання договорів оренди та повернення земельної ділянки громаді, яка зможе пропонувати її добросовісним орендарям задля наповнення місцевого бюджету.