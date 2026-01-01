Суд на Волині повернув громаді майже 60 га землі
Сьогодні, 18:14
За втручання прокуратури недобросовісного орендаря зобов'язано повернути Шацькій громаді земельну ділянку площею майже 60 га.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Шацької селищної ради про розірвання договору оренди та повернення громаді земельної ділянки, за яку орендар систематично не сплачував орендну плату.
Прокурори встановили, що у 2018 році сільськогосподарське підприємство взяло в оренду майже 60 гектарів сіножатей на території Прип'ятської сільської ради, проте згодом тривалий час не вносило орендної плати.
В суді прокурори домоглися розірвання договорів оренди та повернення земельної ділянки громаді, яка зможе пропонувати її добросовісним орендарям задля наповнення місцевого бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Шацької селищної ради про розірвання договору оренди та повернення громаді земельної ділянки, за яку орендар систематично не сплачував орендну плату.
Прокурори встановили, що у 2018 році сільськогосподарське підприємство взяло в оренду майже 60 гектарів сіножатей на території Прип'ятської сільської ради, проте згодом тривалий час не вносило орендної плати.
В суді прокурори домоглися розірвання договорів оренди та повернення земельної ділянки громаді, яка зможе пропонувати її добросовісним орендарям задля наповнення місцевого бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Суд на Волині повернув громаді майже 60 га землі
Сьогодні, 18:14
СБУ засекретила ухвалу суду про звільнення Шуфрича з-під варти
Сьогодні, 17:06
Тренера з Волині Олексія Бондаренка президент посмертно нагородив орденом «За мужність»
Сьогодні, 16:23
На Сумщині загинув 55-річний воїн з Волині Василь Кавас
Сьогодні, 16:08
У Луцьку попрощалися з полеглим Героєм Валерієм Ткачуком
Сьогодні, 15:46