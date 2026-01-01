У Луцьку попрощалися з полеглим Героєм Валерієм Ткачуком
Сьогодні, 15:46
Сьогодні, 4 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем Ткачуком Валерієм Вікторовичем (12.04.1983 р.н.).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув 12 листопада 2024 року у районі населеного пункту Трудове Донецької області.
Попрощатися з Героєм, помолитися за упокій його душі і разом з родиною провести захисника в останню дорогу прийшла секретар міської ради Катерина Шкльода.
Поховали Валерія Ткачука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув 12 листопада 2024 року у районі населеного пункту Трудове Донецької області.
Попрощатися з Героєм, помолитися за упокій його душі і разом з родиною провести захисника в останню дорогу прийшла секретар міської ради Катерина Шкльода.
Поховали Валерія Ткачука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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