Вибір покрівельного матеріалу відповідно до архітектурного стилю

покрівельного матеріалу важливо враховувати не тільки технічні характеристики, а й дизайн будинку, форму даху та загальну концепцію ділянки.



Правильно підібране покрівельне покриття підкреслює архітектурні особливості споруди, підвищує її естетичну цінність. Дізнаємося, як правильно поєднувати архітектурні стилі з типами покрівлі, щоб дах виглядав стильно і служив десятиліттями.



Архітектурні стилі та їхні особливості

Канони зодчества формувалися протягом століть, і кожен із них має свої унікальні риси.



Для будинків у класичному стилі характерні симетричні фасади, колони, строгі форми, лаконічне зовнішнє оздоблення, м'яка кольорова гама. Для них найбільше підходять



Відповідні рішення:



керамічна черепиця;

цементно-піщана, композитна черепиця;

металочерепиця з традиційним профілем.

Такі покриття підкреслюють солідність будинку і добре поєднуються з колонами, декоративними елементами та геометрією покрівлі.



Будівлі в стилі сучасного мінімалізму та хай-тек вирізняються простими лініями, переважанням в оздобленні бетону, скла та металу. У них практикується інженерна демонстрація: труби, сходи та ліфти не ховаються, а виводяться назовні й стають головними декоративними елементами фасаду. Для таких будівель підходять:



фальцева покрівля;

плоскі металеві панелі;

мембранні покриття для плоских дахів;

покрівельні системи з матовою поверхнею.

Мінімалістичні покриття добре виглядають на будинках з панорамними вікнами, плоскими або односхилими дахами та стриманою кольоровою палітрою.



Архітектура шале, рустик та кантрі передбачає використання природних матеріалів і створення теплої візуальної атмосфери. Як покрівельні матеріали використовують бітумну та натуральну черепицю, дерев’яну дранку або її сучасні аналоги. Така покрівля гармонійно поєднується з дерев’яними фасадами, каменем та природними відтінками.



Скандинавський стиль у житловому будівництві поєднує простоту, функціональність і природні кольори. Традиційні риси: двосхилий дах, панорамне скління, відсутність вигадливого декору. Тут добре підходять:



фальцева покрівля;

металочерепиця з лаконічним профілем;

темні матові покриття;

металеві покрівельні панелі.

У колірній гамі переважають сірі, графітові, чорні або приглушені природні відтінки.



Підібрати покрівельні матеріали для різних архітектурних рішень можна в компанії Terizo у Києві. Тут вигідні ціни, широкий асортимент та доставка по всій Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дах — ключовий елемент екстер’єру, який формує візуальне сприйняття будинку. Навіть якісне та довговічне покриття може виглядати негармонійно, якщо воно не поєднується з архітектурним стилем будівлі. При виборіважливо враховувати не тільки технічні характеристики, а йділянки.Правильно підібране покрівельне покриття підкреслює архітектурні особливості споруди, підвищує її естетичну цінність. Дізнаємося, як правильно поєднувати архітектурні стилі з типами покрівлі, щоб дах виглядав стильно і служив десятиліттями.Канони зодчества формувалися протягом століть, і кожен із них має свої унікальні риси.характерні симетричні фасади, колони, строгі форми, лаконічне зовнішнє оздоблення, м'яка кольорова гама. Для них найбільше підходять матеріали для покрівлі даху , що нагадують натуральну черепицю. Для котеджів із симетричними фасадами обирають матеріали, що нагадують натуральну черепицю.Відповідні рішення:Такі покриття підкреслюють солідність будинку і добре поєднуються з колонами, декоративними елементами та геометрією покрівлі.Будівлі в стилівирізняються простими лініями, переважанням в оздобленні бетону, скла та металу. У них практикується інженерна демонстрація: труби, сходи та ліфти не ховаються, а виводяться назовні й стають головними декоративними елементами фасаду. Для таких будівель підходять:добре виглядають на будинках з панорамними вікнами, плоскими або односхилими дахами та стриманою кольоровою палітрою.Архітектура шале, рустик та кантрі передбачає використання природних матеріалів і створення теплої візуальної атмосфери. Як покрівельні матеріали використовують бітумну та натуральну черепицю, дерев’яну дранку або її сучасні аналоги. Така покрівля гармонійно поєднується з дерев’яними фасадами, каменем та природними відтінками.у житловому будівництві поєднує простоту, функціональність і природні кольори. Традиційні риси: двосхилий дах, панорамне скління, відсутність вигадливого декору. Тут добре підходять:У колірній гамі переважають сірі, графітові, чорні або приглушені природні відтінки.для різних архітектурних рішень можна в компанії Terizo у Києві. Тут вигідні ціни, широкий асортимент та доставка по всій Україні.

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