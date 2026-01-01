Вибір покрівельного матеріалу відповідно до архітектурного стилю
Сьогодні, 15:05
Дах — ключовий елемент екстер’єру, який формує візуальне сприйняття будинку. Навіть якісне та довговічне покриття може виглядати негармонійно, якщо воно не поєднується з архітектурним стилем будівлі. При виборі покрівельного матеріалу важливо враховувати не тільки технічні характеристики, а й дизайн будинку, форму даху та загальну концепцію ділянки.
Правильно підібране покрівельне покриття підкреслює архітектурні особливості споруди, підвищує її естетичну цінність. Дізнаємося, як правильно поєднувати архітектурні стилі з типами покрівлі, щоб дах виглядав стильно і служив десятиліттями.
Канони зодчества формувалися протягом століть, і кожен із них має свої унікальні риси.
Для будинків у класичному стилі характерні симетричні фасади, колони, строгі форми, лаконічне зовнішнє оздоблення, м'яка кольорова гама. Для них найбільше підходять матеріали для покрівлі даху, що нагадують натуральну черепицю. Для котеджів із симетричними фасадами обирають матеріали, що нагадують натуральну черепицю.
Відповідні рішення:
керамічна черепиця;
цементно-піщана, композитна черепиця;
металочерепиця з традиційним профілем.
Такі покриття підкреслюють солідність будинку і добре поєднуються з колонами, декоративними елементами та геометрією покрівлі.
Будівлі в стилі сучасного мінімалізму та хай-тек вирізняються простими лініями, переважанням в оздобленні бетону, скла та металу. У них практикується інженерна демонстрація: труби, сходи та ліфти не ховаються, а виводяться назовні й стають головними декоративними елементами фасаду. Для таких будівель підходять:
фальцева покрівля;
плоскі металеві панелі;
мембранні покриття для плоских дахів;
покрівельні системи з матовою поверхнею.
Мінімалістичні покриття добре виглядають на будинках з панорамними вікнами, плоскими або односхилими дахами та стриманою кольоровою палітрою.
Архітектура шале, рустик та кантрі передбачає використання природних матеріалів і створення теплої візуальної атмосфери. Як покрівельні матеріали використовують бітумну та натуральну черепицю, дерев’яну дранку або її сучасні аналоги. Така покрівля гармонійно поєднується з дерев’яними фасадами, каменем та природними відтінками.
Скандинавський стиль у житловому будівництві поєднує простоту, функціональність і природні кольори. Традиційні риси: двосхилий дах, панорамне скління, відсутність вигадливого декору. Тут добре підходять:
фальцева покрівля;
металочерепиця з лаконічним профілем;
темні матові покриття;
металеві покрівельні панелі.
У колірній гамі переважають сірі, графітові, чорні або приглушені природні відтінки.
Підібрати покрівельні матеріали для різних архітектурних рішень можна в компанії Terizo у Києві. Тут вигідні ціни, широкий асортимент та доставка по всій Україні.
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Правильно підібране покрівельне покриття підкреслює архітектурні особливості споруди, підвищує її естетичну цінність. Дізнаємося, як правильно поєднувати архітектурні стилі з типами покрівлі, щоб дах виглядав стильно і служив десятиліттями.
Архітектурні стилі та їхні особливості
Канони зодчества формувалися протягом століть, і кожен із них має свої унікальні риси.
Для будинків у класичному стилі характерні симетричні фасади, колони, строгі форми, лаконічне зовнішнє оздоблення, м'яка кольорова гама. Для них найбільше підходять матеріали для покрівлі даху, що нагадують натуральну черепицю. Для котеджів із симетричними фасадами обирають матеріали, що нагадують натуральну черепицю.
Відповідні рішення:
Такі покриття підкреслюють солідність будинку і добре поєднуються з колонами, декоративними елементами та геометрією покрівлі.
Будівлі в стилі сучасного мінімалізму та хай-тек вирізняються простими лініями, переважанням в оздобленні бетону, скла та металу. У них практикується інженерна демонстрація: труби, сходи та ліфти не ховаються, а виводяться назовні й стають головними декоративними елементами фасаду. Для таких будівель підходять:
Мінімалістичні покриття добре виглядають на будинках з панорамними вікнами, плоскими або односхилими дахами та стриманою кольоровою палітрою.
Архітектура шале, рустик та кантрі передбачає використання природних матеріалів і створення теплої візуальної атмосфери. Як покрівельні матеріали використовують бітумну та натуральну черепицю, дерев’яну дранку або її сучасні аналоги. Така покрівля гармонійно поєднується з дерев’яними фасадами, каменем та природними відтінками.
Скандинавський стиль у житловому будівництві поєднує простоту, функціональність і природні кольори. Традиційні риси: двосхилий дах, панорамне скління, відсутність вигадливого декору. Тут добре підходять:
У колірній гамі переважають сірі, графітові, чорні або приглушені природні відтінки.
Підібрати покрівельні матеріали для різних архітектурних рішень можна в компанії Terizo у Києві. Тут вигідні ціни, широкий асортимент та доставка по всій Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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