«Нам щодня привозять дітей, яких вбиває росія», - лікар «Охматдиту» про масований обстріл по Києву
Сьогодні, 14:06
Дитяча лікарня «Охматдит» прийняла двох маленьких дітей, постраждалих унаслідок масованого російського обстрілу 2 червня. Одній із них загрожує інвалідність.
Про це в коментарі hromadske розповів Роман Жежера, завідувач відділення ургентної хірургії та виконувач обов'язків медичного директора Національної дитячої лікарні «Охмадит».
До лікарні госпіталізували двох маленьких хлопчиків віком 2 та 4 роки. Старша дитина «відбулася переляком», каже медик. Молодша — значно постраждала.
«Коли відбувається масований обстріл, це стрес для дорослих, а для малих дітей — ще більший. Хлопчики приїхали в шоку, збуджені. Старша дитина не мала серйозних ушкоджень, слава Богу, тільки гематому у ділянці стегна. Інша дитина — значно постраждала через те, що був вибуховий перелом і пошкодження ліктьового суглоба. Він у стабільному стані. Наразі проводиться повне лікування для того, щоб відновити функцію кінцівки. Важко сказати, наскільки вдасться, з високою ймовірністю <його чекає> інвалідизація або відсутність повноцінної функції кінцівки», — каже Роман.
Він розповів, що медикам лікарні доводиться часто стикатися з такими травмами — «Охматдит» приймає дітей не лише з Києва, а й з усієї України.
«Щодня нам привозять дітей, яких вбиває російська федерація. Вчора нам привезли дитину з Херсона у вкрай важкому стані. Постійно везуть з Сум, Херсона, Миколаєва та інших регіонів ближче до лінії зіткнення. Не знаю, чи правильно так казати, але ми звикли», — зазначає пан Роман.
Медикам доводилося рятувати найменших пацієнтів, яким не виповнилося і року. Але з найбільшою гіркотою Роман Жежера говорить про старших дітей.
«Будь-яка травма дитяча страшна, але ці діти вже розуміють, що з ними відбувається <…> Вони розуміють перспективу, тому їм важче адаптуватися психологічно. <Вони думають>, де їм знайти сили, щоб лікуватись, відновлюватись і хотіти щось в житті ще. Діти не розуміють, чому така несправедливість, чому їх вбиває російська федерація?» — каже він.
Нагадаємо, уночі проти 2 червня війська рф провели масовану атаку балістикою і дронами по Києву та областях України. Внаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Станом на вечір 2 червня було відомо про 7 загиблих і приблизно 90 постраждалих у Києві.
Очевидці поділилися у соцмережах, що того дня жінка із двома синами бігла в укриття у Шевченківському районі Києва. Неподалік стався приліт — жінка загинула на місці, а діти зазнали поранень.
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Про це в коментарі hromadske розповів Роман Жежера, завідувач відділення ургентної хірургії та виконувач обов'язків медичного директора Національної дитячої лікарні «Охмадит».
До лікарні госпіталізували двох маленьких хлопчиків віком 2 та 4 роки. Старша дитина «відбулася переляком», каже медик. Молодша — значно постраждала.
«Коли відбувається масований обстріл, це стрес для дорослих, а для малих дітей — ще більший. Хлопчики приїхали в шоку, збуджені. Старша дитина не мала серйозних ушкоджень, слава Богу, тільки гематому у ділянці стегна. Інша дитина — значно постраждала через те, що був вибуховий перелом і пошкодження ліктьового суглоба. Він у стабільному стані. Наразі проводиться повне лікування для того, щоб відновити функцію кінцівки. Важко сказати, наскільки вдасться, з високою ймовірністю <його чекає> інвалідизація або відсутність повноцінної функції кінцівки», — каже Роман.
Він розповів, що медикам лікарні доводиться часто стикатися з такими травмами — «Охматдит» приймає дітей не лише з Києва, а й з усієї України.
«Щодня нам привозять дітей, яких вбиває російська федерація. Вчора нам привезли дитину з Херсона у вкрай важкому стані. Постійно везуть з Сум, Херсона, Миколаєва та інших регіонів ближче до лінії зіткнення. Не знаю, чи правильно так казати, але ми звикли», — зазначає пан Роман.
Медикам доводилося рятувати найменших пацієнтів, яким не виповнилося і року. Але з найбільшою гіркотою Роман Жежера говорить про старших дітей.
«Будь-яка травма дитяча страшна, але ці діти вже розуміють, що з ними відбувається <…> Вони розуміють перспективу, тому їм важче адаптуватися психологічно. <Вони думають>, де їм знайти сили, щоб лікуватись, відновлюватись і хотіти щось в житті ще. Діти не розуміють, чому така несправедливість, чому їх вбиває російська федерація?» — каже він.
Нагадаємо, уночі проти 2 червня війська рф провели масовану атаку балістикою і дронами по Києву та областях України. Внаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Станом на вечір 2 червня було відомо про 7 загиблих і приблизно 90 постраждалих у Києві.
Очевидці поділилися у соцмережах, що того дня жінка із двома синами бігла в укриття у Шевченківському районі Києва. Неподалік стався приліт — жінка загинула на місці, а діти зазнали поранень.
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