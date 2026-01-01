«Нам щодня привозять дітей, яких вбиває росія», - лікар «Охматдиту» про масований обстріл по Києву





Про це в коментарі Роман Жежера, завідувач відділення ургентної хірургії та виконувач обов'язків медичного директора Національної дитячої лікарні «Охмадит».



До лікарні госпіталізували двох маленьких хлопчиків віком 2 та 4 роки. Старша дитина «відбулася переляком», каже медик. Молодша — значно постраждала.



«Коли відбувається масований обстріл, це стрес для дорослих, а для малих дітей — ще більший. Хлопчики приїхали в шоку, збуджені. Старша дитина не мала серйозних ушкоджень, слава Богу, тільки гематому у ділянці стегна. Інша дитина — значно постраждала через те, що був вибуховий перелом і пошкодження ліктьового суглоба. Він у стабільному стані. Наразі проводиться повне лікування для того, щоб відновити функцію кінцівки. Важко сказати, наскільки вдасться, з високою ймовірністю <його чекає> інвалідизація або відсутність повноцінної функції кінцівки», — каже Роман.



Він розповів, що медикам лікарні доводиться часто стикатися з такими травмами — «Охматдит» приймає дітей не лише з Києва, а й з усієї України.



«Щодня нам привозять дітей, яких вбиває російська федерація. Вчора нам привезли дитину з Херсона у вкрай важкому стані. Постійно везуть з Сум, Херсона, Миколаєва та інших регіонів ближче до лінії зіткнення. Не знаю, чи правильно так казати, але ми звикли», — зазначає пан Роман.



Медикам доводилося рятувати найменших пацієнтів, яким не виповнилося і року. Але з найбільшою гіркотою Роман Жежера говорить про старших дітей.



«Будь-яка травма дитяча страшна, але ці діти вже розуміють, що з ними відбувається <…> Вони розуміють перспективу, тому їм важче адаптуватися психологічно. <Вони думають>, де їм знайти сили, щоб лікуватись, відновлюватись і хотіти щось в житті ще. Діти не розуміють, чому така несправедливість, чому їх вбиває російська федерація?» — каже він.



Нагадаємо, уночі проти 2 червня війська рф провели масовану атаку балістикою і дронами по Києву та областях України. Внаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Станом на вечір 2 червня було відомо про 7 загиблих і приблизно 90 постраждалих у Києві.



Очевидці поділилися у соцмережах, що того дня жінка із двома синами бігла в укриття у Шевченківському районі Києва. Неподалік стався приліт — жінка загинула на місці, а діти зазнали поранень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дитяча лікарня «Охматдит» прийняла двох маленьких дітей, постраждалих унаслідок масованого російського обстрілу 2 червня. Одній із них загрожує інвалідність.Про це в коментарі hromadske розповів, завідувач відділення ургентної хірургії та виконувач обов'язків медичного директора Національної дитячої лікарні «Охмадит».До лікарні госпіталізували двох маленьких хлопчиків віком 2 та 4 роки. Старша дитина «відбулася переляком», каже медик. Молодша — значно постраждала.«Коли відбувається масований обстріл, це стрес для дорослих, а для малих дітей — ще більший. Хлопчики приїхали в шоку, збуджені. Старша дитина не мала серйозних ушкоджень, слава Богу, тільки гематому у ділянці стегна. Інша дитина — значно постраждала через те, що був вибуховий перелом і пошкодження ліктьового суглоба. Він у стабільному стані. Наразі проводиться повне лікування для того, щоб відновити функцію кінцівки. Важко сказати, наскільки вдасться, з високою ймовірністю <його чекає> інвалідизація або відсутність повноцінної функції кінцівки», — каже Роман.Він розповів, що медикам лікарні доводиться часто стикатися з такими травмами — «Охматдит» приймає дітей не лише з Києва, а й з усієї України.«Щодня нам привозять дітей, яких вбиває російська федерація. Вчора нам привезли дитину з Херсона у вкрай важкому стані. Постійно везуть з Сум, Херсона, Миколаєва та інших регіонів ближче до лінії зіткнення. Не знаю, чи правильно так казати, але ми звикли», — зазначає пан Роман.Медикам доводилося рятувати найменших пацієнтів, яким не виповнилося і року. Але з найбільшою гіркотою Роман Жежера говорить про старших дітей.«Будь-яка травма дитяча страшна, але ці діти вже розуміють, що з ними відбувається <…> Вони розуміють перспективу, тому їм важче адаптуватися психологічно. <Вони думають>, де їм знайти сили, щоб лікуватись, відновлюватись і хотіти щось в житті ще. Діти не розуміють, чому така несправедливість, чому їх вбиває російська федерація?» — каже він.Нагадаємо, уночі проти 2 червня війська рф провели масовану атаку балістикою і дронами по Києву та областях України. Внаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Станом на вечір 2 червня було відомо про 7 загиблих і приблизно 90 постраждалих у Києві.Очевидці поділилися у соцмережах, що того дня жінка із двома синами бігла в укриття у Шевченківському районі Києва. Неподалік стався приліт — жінка загинула на місці, а діти зазнали поранень.

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