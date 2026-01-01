Найближчі дні будуть з дощами, грозами та поривчастим вітром: прогноз на червень від волинських синоптиків





«Температура коливатиметься навколо середньодобової кліматичної норми — 17 °C, подекуди опускаючись нижче», — розповіла у коментарі Леся Пасічник.



У п’ятницю, 5 червня, синоптикиня прогнозує хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ із грозою, вдень — помірні дощі та грози. Вітер південно-східний, 7—12 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від 11 до 16 °C, вдень 22—27 °C.



У суботу, 6 червня, уночі будуть помірні, місцями значні дощі з грозами, вдень — короткочасні опади. Вітер північно-західний, 7—12 м/с. Уночі температура знизиться до 12—17 °C, вдень від 18 до 23 °C.



У неділю, 7 червня, очікується мінлива хмарність і короткочасні дощі по всій області, місцями — грози. Вітер північний 5—10 м/с. Температура уночі 8—13 °C, вдень 20—25 °C.



У понеділок, 8 червня, прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ. Температура вночі — від 9 до 14 °C, вдень — від 19 до 24 °C.



У вівторок, 9 червня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Також потеплішає. Удень, прогнозують синоптики, стовпчики термометрів піднімуться до 22—27 °C.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчі сім днів на Волині будуть з дощами, грозами та поривчастим вітром.«Температура коливатиметься навколо середньодобової кліматичної норми — 17 °C, подекуди опускаючись нижче», — розповіла у коментарі misto.media синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центруУ п’ятницю, 5 червня, синоптикиня прогнозує хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ із грозою, вдень — помірні дощі та грози. Вітер південно-східний, 7—12 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від 11 до 16 °C, вдень 22—27 °C.У суботу, 6 червня, уночі будуть помірні, місцями значні дощі з грозами, вдень — короткочасні опади. Вітер північно-західний, 7—12 м/с. Уночі температура знизиться до 12—17 °C, вдень від 18 до 23 °C.У неділю, 7 червня, очікується мінлива хмарність і короткочасні дощі по всій області, місцями — грози. Вітер північний 5—10 м/с. Температура уночі 8—13 °C, вдень 20—25 °C.У понеділок, 8 червня, прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ. Температура вночі — від 9 до 14 °C, вдень — від 19 до 24 °C.У вівторок, 9 червня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Також потеплішає. Удень, прогнозують синоптики, стовпчики термометрів піднімуться до 22—27 °C.

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