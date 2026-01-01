На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Максимчук

На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Максимчук
Під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету та незалежності України загинув житель села Криничне — Максимчук Микола Васильович, 1993 року народження.

Про це повідомили у Колківській громаді.

Життя відважного воїна обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Микола мужньо стояв на захисті рідної землі, стримуючи ворога, і віддав найдорожче за нашу свободу.

"Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Розділяємо ваш невимовний біль у цей важкий час. Низький уклін воїну за його подвиг", - йдеться в повідомленні.

Про дату, час зустрічі траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.
На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Максимчук

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Волинь, воїн, загибель
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