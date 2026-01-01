На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Максимчук

Під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету та незалежності України загинув житель села Криничне —, 1993 року народження.Про це повідомили у Колківській громаді.Життя відважного воїна обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Микола мужньо стояв на захисті рідної землі, стримуючи ворога, і віддав найдорожче за нашу свободу."Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Розділяємо ваш невимовний біль у цей важкий час. Низький уклін воїну за його подвиг", - йдеться в повідомленні.Про дату, час зустрічі траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.