На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Максимчук
Сьогодні, 12:59
Під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету та незалежності України загинув житель села Криничне — Максимчук Микола Васильович, 1993 року народження.
Про це повідомили у Колківській громаді.
Життя відважного воїна обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Микола мужньо стояв на захисті рідної землі, стримуючи ворога, і віддав найдорожче за нашу свободу.
"Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Розділяємо ваш невимовний біль у цей важкий час. Низький уклін воїну за його подвиг", - йдеться в повідомленні.
Про дату, час зустрічі траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській громаді.
Життя відважного воїна обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Микола мужньо стояв на захисті рідної землі, стримуючи ворога, і віддав найдорожче за нашу свободу.
"Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Розділяємо ваш невимовний біль у цей важкий час. Низький уклін воїну за його подвиг", - йдеться в повідомленні.
Про дату, час зустрічі траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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