На Волині невідомі розорали прибережну захисну смугу

У Володимирському районі виявлено розорювання земель у межах прибережної захисної смуги водного об’єкта ПЗФ.Про це повідомили в Державній екологічній інспекції у Волинській області.2 червня 2026 року під час здійснення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області виявлено факт самовільного зайняття та часткового використання земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Хорів Володимирського району.Також встановлено, що розорювання земель у межах прибережної захисної смуги ставка, розташованого на території ландшафтного заказника місцевого значення «Лучний», що входить до природно-заповідного фонду України.З метою фіксації виявленого порушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, на місце події було викликано працівників правоохоронних органів.Відповідно до статті 88 Водного кодексу України та статті 60 Земельного кодексу України, у межах прибережних захисних смуг водних об’єктів забороняється розорювання земель, застосування добрив і пестицидів, а також інша діяльність, що може негативно впливати на стан водних ресурсів та прибережних екосистем.Такі дії призводять до порушення природоохоронного режиму, створюють ризики забруднення водойми, руйнування берегів та погіршення стану навколишнього природного середовища. Особливої шкоди такі порушення завдають територіям природно-заповідного фонду, які перебувають під особливою охороною держави.Факт порушення містить ознаки недотримання вимог статей 61 та 96 Земельного кодексу України, а також статей 88 і 89 Водного кодексу України. Вживаються заходи реагування відповідно до вимог чинного законодавства.