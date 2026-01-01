На Волині через зауваження наркозалежні напали на ветерана війни з молотком: що відомо

Дмитра Зая, який після служби працює косарем в УЖК-1. Інцидент стався 28-го травня посеред білого дня через зауваження «не колоти наркотики на вулиці».



Про це розповів



Конфлікт через наркотики та замах на життя молотком



Виконуючи свою роботу, Дмитро помітив біля житлового будинку чоловіка, який відкрито колов собі наркотики. Ветеран зробив правопорушнику зауваження. Той пішов геть, але, як виявилося, ненадовго.



Приблизно за 20 хвилин зловмисник повернувся, але вже не один, а з «групою підтримки» з трьох друзів. Нападники одразу розв’язали бійку. Один із них тримав у руках молоток.



«Він цілився молотком прямо мені в голову. Мені просто пощастило, я встиг вчасно викрутитись і закритися рукою. Це і врятувало»-, розповів Дмитро.



У результаті нападу ветеран отримав травми. З його слів, побої вже офіційно зафіксовані медиками.



До слова, за інформацією з соцмереж, один із нападників — це той самий місцевий «герой», який днями раніше відзначився тим, що пообідав у кафе «ДАС» і втік, не розплатившись.



Відеокоментар постраждалого



Детальніше про перші хвилини нападу, свій стан та деталі інциденту Дмитро розповів на відео:





Крім того, кілька днів його сім’я боїться виходити на вулицю через погрози розправою, які отримує Дмитро.



3-го червня, близько 50 побратимів Дмитра — ветеранів та учасників бойових дій — прийшли під стіни Нововолинського відділку поліції, аби вимагати справедливого розслідування і відкриття кримінального провадження.



Як розповів Дмитро БУГу, сила ветеранської солідарності дала миттєвий результат. За його словами, керівництво місцевої поліції пообіцяло ветеранам, що справу буде негайно перекваліфіковано у кримінальне провадження.



Поліція прокоментувала ситуацію ввечері в день публікації статті. Офіційний коментар надали у відділенні номер 1, Володимирського РВП:



29-го травня потерпілий звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення, станом на цей день були встановлені усі учасники події. І протягом доби матеріали були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 кримінального кодексу України (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень). Проводиться досудове розслідування.

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