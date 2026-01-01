Волинянин обдурив людей на понад 2 мільйони: обіцяв продати чи купити авто

Судять волинянина, який ошукав громадян на понад 2,3 мільйона гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської облансої прокуратури.Обіцяв допомогти продати чи купити автомобіль, а сам розпоряджався грошима та товаром на власний розсуд – за такі дії судять 33-річного волинянина.Прокурори Володимирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жителя села Заріччя Володимирського району, який упродовж 2025 – лютого 2026 року своїми незаконними діями завдав матеріальної шкоди тринадцятьом потерпілим на понад 2,3 мільйона гривень.Декому з клієнтів він обіцяв допомогти придбати автомобіль, брав кошти та зникав, а іншим «допомагав» продати авто – і розпоряджався ним на власний розсуд.Дії обвинуваченого кваліфіковані, як незаконні заволодіння транспортними засобами, а також шахрайства, в тому числі що завдали значної шкоди потерпілим (ч. 3 ст. 289, ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України).Волинянин перебуває під домашнім арештом.