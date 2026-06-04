Зеленський підписав закон про військові почесті героям, чиї тіла не повернули

Зеленський підписав закон про військові почесті героям, чиї тіла не повернули
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про військові почесті загиблим військовим, чиї тіла не повернули.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної ради, пише LB.ua.

«Верховна Рада отримала підписаний Президентом України Закон, який унормовує питання щодо віддання військових почестей воїнам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і визнані судом померлими» – зазначено там.

Йдеться про документ 4875-IX. Він запроваджує порядок проведення військового прощального ритуалу для загиблих захисників, традиційне поховання яких є неможливим через відсутність тіла, останків або праху.

Закон також дозволяє віддавати таким особам належні військові почесті, зокрема із врученням родичам державного прапора України, біля кенотафів – символічних меморіальних споруд.

14 травня Верховна Рада ухвалила закон, який врегульовує проведення військового поховального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими за відсутності тіла, останків чи праху. За закон в цілому проголосували 273.

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Теги: Росія, війна
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