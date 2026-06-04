Зеленський підписав закон про військові почесті героям, чиї тіла не повернули
Сьогодні, 13:15
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про військові почесті загиблим військовим, чиї тіла не повернули.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної ради, пише LB.ua.
«Верховна Рада отримала підписаний Президентом України Закон, який унормовує питання щодо віддання військових почестей воїнам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і визнані судом померлими» – зазначено там.
Йдеться про документ 4875-IX. Він запроваджує порядок проведення військового прощального ритуалу для загиблих захисників, традиційне поховання яких є неможливим через відсутність тіла, останків або праху.
Закон також дозволяє віддавати таким особам належні військові почесті, зокрема із врученням родичам державного прапора України, біля кенотафів – символічних меморіальних споруд.
14 травня Верховна Рада ухвалила закон, який врегульовує проведення військового поховального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими за відсутності тіла, останків чи праху. За закон в цілому проголосували 273.
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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної ради, пише LB.ua.
«Верховна Рада отримала підписаний Президентом України Закон, який унормовує питання щодо віддання військових почестей воїнам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і визнані судом померлими» – зазначено там.
Йдеться про документ 4875-IX. Він запроваджує порядок проведення військового прощального ритуалу для загиблих захисників, традиційне поховання яких є неможливим через відсутність тіла, останків або праху.
Закон також дозволяє віддавати таким особам належні військові почесті, зокрема із врученням родичам державного прапора України, біля кенотафів – символічних меморіальних споруд.
14 травня Верховна Рада ухвалила закон, який врегульовує проведення військового поховального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими за відсутності тіла, останків чи праху. За закон в цілому проголосували 273.
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