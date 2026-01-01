Житель Сумщини збував вибухівку на Волинь

Житель Сумщини збував вибухівку на Волинь
Незаконно збував вибухівку на Волинь – повідомлено про підозру жителю Сумщини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 55-річному жителю міста Охтирка Сумської області повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухової речовини (ч.1 ст. 263 КК України).

Встановлено, що упродовж квітня-травня 2026 року чоловік двічі незаконно збував волинянину, надіславши через поштового оператора у Нововолинськ посилками по 2 кг, бездимний порох.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Житель Сумщини збував вибухівку на Волинь
Житель Сумщини збував вибухівку на Волинь

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Теги: Волинь, вибухівка, прокуратура
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