Житель Сумщини збував вибухівку на Волинь
Сьогодні, 10:07
Незаконно збував вибухівку на Волинь – повідомлено про підозру жителю Сумщини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 55-річному жителю міста Охтирка Сумської області повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухової речовини (ч.1 ст. 263 КК України).
Встановлено, що упродовж квітня-травня 2026 року чоловік двічі незаконно збував волинянину, надіславши через поштового оператора у Нововолинськ посилками по 2 кг, бездимний порох.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 55-річному жителю міста Охтирка Сумської області повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухової речовини (ч.1 ст. 263 КК України).
Встановлено, що упродовж квітня-травня 2026 року чоловік двічі незаконно збував волинянину, надіславши через поштового оператора у Нововолинськ посилками по 2 кг, бездимний порох.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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