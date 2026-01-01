Як рідні брати вирощують молоду картоплю на Волині та яка її ціна. ВІДЕО





Про це у коментарі Андрій Ткачук.



У попередні роки молоду картоплю на ринки Волині привозили з Єгипту. Зараз, зі слів посадовця, це невигідно.



"Зараз картопля на ринках з Закарпаття та з південних областей, вирощена під плівкою або під агроволокном, — говорить Андрій Ткачук. — Ціна достатньо висока ще, але з’явилась вона у продажі раніше, ніж торік завдяки погоднім умовам".



Як рідні брати вирощують молоду картоплю на Волині



Брати Сергій та Григорій Матвіюки 27 березня гектар землі у селі Заріччя засіяли надранніми сортами бульби. Зокрема, сортами Рів’єра" та "Корінна".



"Рання картопля висаджувалась пророщеною. Видно, що зав’язі є. Хоча 23 квітня вона пережила приморозок і зверху бадилля було повністю знищено. Але відновила вегетацію", — говорить Сергій Матвіюк.



Фермер Григорій Матвіюк розповідає: надранні сорти бульби не мають цвіту. Технічна стиглість настає через 40 днів після сходів.



"Ні дротика, ні парші, ні всяких нематодів на ній не спостерігається. Від колорадського жука не встигаємо робити обробку, тому що вся картопля реалізується до його масової появи", — каже Григорій Матвіюк.



Зі слів господаря, щоразу картоплю саджають на поле, де упродовж трьох років росли інші культури. Фермерською справою брати займаються з 2011 року. Кожних три роки оновлюють сорти і вдосконалюють технології вирощування. Збирати урожай на полі допомагають доньки Ольга та Анна.



"Отака вона світленька це — молода. Ми її збираємо. А оця велика стара, вона насіннєва, просто лишаємо її на полі, — каже донька фермера Ольга Матвіюк. — Ми будемо допомагати і продавати, і збирати. Все помагаємо".



З слів фермера Григорія Матвіюка, перше копання картоплі робили перед Трійцею. З гектару планують зібрати та реалізувати орієнтовно 10 тонн молодої картоплі.



Ціни на ринку у Володимирі



На сільськогосподарському ринку у Володимирі бульбу продають за ціною 75 гривень за кілограм.



Молода картопля на прилавках з’явилася місяць тому, каже продавчиня Людмила.



"І картошку, і кропчик до картоплі, все беруть, — каже Людмила Дацюк. — Місяць тому продавали і по 100, і по 80. Сьогодні 75. Беруть люди".



"Ще поки не купляв, поки ще є стара картопля, — говорить Віталій Грома. — Я ще можу почекати, коли буде трошки дешевша".



Ціна на картоплю суттєво впаде, коли на ринках з’явиться продукція місцевих сільгоспвиробників, додав заступник директора департаменту Волинської ОДА Андрій Ткачук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок червня 2026 року кілограм молодої картоплі на ринках Волині коштує 75 гривень. Це на 20% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.Про це у коментарі Суспільному розповів заступник директора департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської облдержадміністраціїУ попередні роки молоду картоплю на ринки Волині привозили з Єгипту. Зараз, зі слів посадовця, це невигідно."Зараз картопля на ринках з Закарпаття та з південних областей, вирощена під плівкою або під агроволокном, — говорить Андрій Ткачук. — Ціна достатньо висока ще, але з’явилась вона у продажі раніше, ніж торік завдяки погоднім умовам".Братита27 березня гектар землі у селі Заріччя засіяли надранніми сортами бульби. Зокрема, сортами Рів’єра" та "Корінна"."Рання картопля висаджувалась пророщеною. Видно, що зав’язі є. Хоча 23 квітня вона пережила приморозок і зверху бадилля було повністю знищено. Але відновила вегетацію", — говорить Сергій Матвіюк.Фермер Григорій Матвіюк розповідає: надранні сорти бульби не мають цвіту. Технічна стиглість настає через 40 днів після сходів."Ні дротика, ні парші, ні всяких нематодів на ній не спостерігається. Від колорадського жука не встигаємо робити обробку, тому що вся картопля реалізується до його масової появи", — каже Григорій Матвіюк.Зі слів господаря, щоразу картоплю саджають на поле, де упродовж трьох років росли інші культури. Фермерською справою брати займаються з 2011 року. Кожних три роки оновлюють сорти і вдосконалюють технології вирощування. Збирати урожай на полі допомагають донькита"Отака вона світленька це — молода. Ми її збираємо. А оця велика стара, вона насіннєва, просто лишаємо її на полі, — каже донька фермера Ольга Матвіюк. — Ми будемо допомагати і продавати, і збирати. Все помагаємо".З слів фермера Григорія Матвіюка, перше копання картоплі робили перед Трійцею. З гектару планують зібрати та реалізувати орієнтовно 10 тонн молодої картоплі.На сільськогосподарському ринку у Володимирі бульбу продають за ціною 75 гривень за кілограм.Молода картопля на прилавках з’явилася місяць тому, каже продавчиня"І картошку, і кропчик до картоплі, все беруть, — каже Людмила Дацюк. — Місяць тому продавали і по 100, і по 80. Сьогодні 75. Беруть люди"."Ще поки не купляв, поки ще є стара картопля, — говорить Віталій Грома. — Я ще можу почекати, коли буде трошки дешевша".Ціна на картоплю суттєво впаде, коли на ринках з’явиться продукція місцевих сільгоспвиробників, додав заступник директора департаменту Волинської ОДА Андрій Ткачук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію