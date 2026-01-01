Лучани скаржаться, що не знають місця розташування укриттів

Лучани скаржаться, що не знають місця розташування укриттів
Після останнього російського обстрілу Луцька надійшло багато скарг від лучан щодо відсутності інформації про найближчі укриття.

Про це стало відомо під час розширеної наради у міській раді, - інформує ВолиньUA.

Секретар міської ради Катерина Шкльода наголосила, що після останнього обстрілу у Луцьку від мешканців надійшло багато скарг стосовно того, що вони не знали, де знаходиться найближче укриття. Вона поділилася власним досвідом пошуку укриттів і поскаржилася, що так і не знайшла відповідних показників.

Водночас начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк розповів, що з початку повномасштабного вторгнення для укриття населення утворено фонд захисних споруд цивільного захисту громади, який складається з 723 об'єктів.


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Теги: укриття, Луцьк, скарги
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