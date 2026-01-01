Лучани скаржаться, що не знають місця розташування укриттів





Про це стало відомо під час розширеної наради у міській раді, - інформує



Секретар міської ради Катерина Шкльода наголосила, що після останнього обстрілу у Луцьку від мешканців надійшло багато скарг стосовно того, що вони не знали, де знаходиться найближче укриття. Вона поділилася власним досвідом пошуку укриттів і поскаржилася, що так і не знайшла відповідних показників.



Водночас начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк розповів, що з початку повномасштабного вторгнення для укриття населення утворено фонд захисних споруд цивільного захисту громади, який складається з 723 об'єктів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після останнього російського обстрілу Луцька надійшло багато скарг від лучан щодо відсутності інформації про найближчі укриття.Про це стало відомо під час розширеної наради у міській раді, - інформує ВолиньUA Секретар міської радинаголосила, що після останнього обстрілу у Луцьку від мешканців надійшло багато скарг стосовно того, що вони не знали, де знаходиться найближче укриття. Вона поділилася власним досвідом пошуку укриттів і поскаржилася, що так і не знайшла відповідних показників.Водночас начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської радирозповів, що з початку повномасштабного вторгнення для укриття населення утворено фонд захисних споруд цивільного захисту громади, який складається з 723 об'єктів.

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