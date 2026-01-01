Навколо світу за один день: у Луцьку відкриють масштабний проєкт із гігантськими 3D-символами світу

Навколо світу за один день: у Луцьку відкриють масштабний проєкт із гігантськими 3D-символами світу
5 червня у парку імені Лесі Українки відкриють «Світ у мініатюрі» -масштабний простір, який обіцяє перенести відвідувачів у подорож континентами всього за кілька годин. Тут можна буде побачити найвідоміші культурні символи у форматі деталізованих 3D-фігур заввишки до шести метрів.

Серед представлених інсталяцій -Ейфелева вежа, Тадж-Махал, Сіднейський оперний театр, Тауерський міст, Статуя Свободи, Пізанська вежа, піраміди Єгипту та Бурдж-Халіфа.

Біля кожної тематичної зони облаштують інтерактивні view-box локації так також будуть присутні VR-точки для віртуальних подорожей. Локації «заговорять» голосами персонажів із «Шерлока», «Сімпсонів», «Доктора Хауса», Хюррем Султан та Гуфі зі всесвіту Міккі Мауса. Для атмосферних фото на території облаштують тематичні фотозони, а на фудкортах відвідувачі зможуть скуштувати страви різних кухонь світу.
Навколо світу за один день: у Луцьку відкриють масштабний проєкт із гігантськими 3D-символами світу

«Ми створили «Світ у мініатюрі», щоб кожен міг відчути магію подорожей і відкрити для себе культури різних країн у межах однієї локації», - розповідає організатор проєкту та засновник компанії Unipark Денис Погорєлко.

Квитки можна придбати на офіційному сайті парку або у касі.
Подробиці - в Instagram та Facebook заходу.

Безкоштовний вхід: дітям до 3 років та людям з інвалідністю I–II груп.

Коли: з 5 червня до 9 серпня

Години роботи: будні з 12:00 до 20:00, вихідні з 10:00 до 20:00
Адреса: парк ім. Лесі Українки

Навколо світу за один день: у Луцьку відкриють масштабний проєкт із гігантськими 3D-символами світу
Навколо світу за один день: у Луцьку відкриють масштабний проєкт із гігантськими 3D-символами світу
Навколо світу за один день: у Луцьку відкриють масштабний проєкт із гігантськими 3D-символами світу


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Теги: реклама, парк, відпочинок, світ у мініатюрі
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