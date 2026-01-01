Навколо світу за один день: у Луцьку відкриють масштабний проєкт із гігантськими 3D-символами світу

5 червня у парку імені Лесі Українки відкриють-масштабний простір, який обіцяє перенести відвідувачів у подорож континентами всього за кілька годин. Тут можна буде побачити найвідоміші культурні символи у форматі деталізованих 3D-фігур заввишки до шести метрів.Серед представлених інсталяцій -Ейфелева вежа, Тадж-Махал, Сіднейський оперний театр, Тауерський міст, Статуя Свободи, Пізанська вежа, піраміди Єгипту та Бурдж-Халіфа.Біля кожної тематичної зони облаштують інтерактивні view-box локації так також будуть присутні VR-точки для віртуальних подорожей. Локації «заговорять» голосами персонажів із «Шерлока», «Сімпсонів», «Доктора Хауса», Хюррем Султан та Гуфі зі всесвіту Міккі Мауса. Для атмосферних фото на території облаштують тематичні фотозони, а на фудкортах відвідувачі зможуть скуштувати страви різних кухонь світу.«Ми створили «Світ у мініатюрі», щоб кожен міг відчути магію подорожей і відкрити для себе культури різних країн у межах однієї локації», - розповідає організатор проєкту та засновник компанії Unipark