Навколо світу за один день: у Луцьку відкриють масштабний проєкт із гігантськими 3D-символами світу
Сьогодні, 10:01
5 червня у парку імені Лесі Українки відкриють «Світ у мініатюрі» -масштабний простір, який обіцяє перенести відвідувачів у подорож континентами всього за кілька годин. Тут можна буде побачити найвідоміші культурні символи у форматі деталізованих 3D-фігур заввишки до шести метрів.
Серед представлених інсталяцій -Ейфелева вежа, Тадж-Махал, Сіднейський оперний театр, Тауерський міст, Статуя Свободи, Пізанська вежа, піраміди Єгипту та Бурдж-Халіфа.
Біля кожної тематичної зони облаштують інтерактивні view-box локації так також будуть присутні VR-точки для віртуальних подорожей. Локації «заговорять» голосами персонажів із «Шерлока», «Сімпсонів», «Доктора Хауса», Хюррем Султан та Гуфі зі всесвіту Міккі Мауса. Для атмосферних фото на території облаштують тематичні фотозони, а на фудкортах відвідувачі зможуть скуштувати страви різних кухонь світу.
«Ми створили «Світ у мініатюрі», щоб кожен міг відчути магію подорожей і відкрити для себе культури різних країн у межах однієї локації», - розповідає організатор проєкту та засновник компанії Unipark Денис Погорєлко.
Квитки можна придбати на офіційному сайті парку або у касі.
Подробиці - в Instagram та Facebook заходу.
Безкоштовний вхід: дітям до 3 років та людям з інвалідністю I–II груп.
Коли: з 5 червня до 9 серпня
Години роботи: будні з 12:00 до 20:00, вихідні з 10:00 до 20:00
Адреса: парк ім. Лесі Українки
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Серед представлених інсталяцій -Ейфелева вежа, Тадж-Махал, Сіднейський оперний театр, Тауерський міст, Статуя Свободи, Пізанська вежа, піраміди Єгипту та Бурдж-Халіфа.
Біля кожної тематичної зони облаштують інтерактивні view-box локації так також будуть присутні VR-точки для віртуальних подорожей. Локації «заговорять» голосами персонажів із «Шерлока», «Сімпсонів», «Доктора Хауса», Хюррем Султан та Гуфі зі всесвіту Міккі Мауса. Для атмосферних фото на території облаштують тематичні фотозони, а на фудкортах відвідувачі зможуть скуштувати страви різних кухонь світу.
«Ми створили «Світ у мініатюрі», щоб кожен міг відчути магію подорожей і відкрити для себе культури різних країн у межах однієї локації», - розповідає організатор проєкту та засновник компанії Unipark Денис Погорєлко.
Квитки можна придбати на офіційному сайті парку або у касі.
Подробиці - в Instagram та Facebook заходу.
Безкоштовний вхід: дітям до 3 років та людям з інвалідністю I–II груп.
Коли: з 5 червня до 9 серпня
Години роботи: будні з 12:00 до 20:00, вихідні з 10:00 до 20:00
Адреса: парк ім. Лесі Українки
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