Біля Криму атакували російський прикордонний корабель
Сьогодні, 14:55
Сили безпілотних систем “вполювали” прикордонний сторожовий корабель класу “Світляк”, ЗРГК Панцир, систему навігації, цистерни, локомотиви, трансформатори.
Про це пише LB.ua.
Як зазначив командувач “Бровді”, серед різнобарвʼя відпрацьованих військових цілей у оперативній глибині противника Птахами СБС вночі 4 червня:
Прикордонний сторожовий корабель “Світляк” проєкту 10410, н.п. Юркіне, АР Крим. Призначення: контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина 49,5 м. Озброєння: 16 комплектів ПЗРК “Ігла”, арт. установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж 28 військових, автономність 10 діб (2200 миль).
ЗРГК "Панцир-С1", нп Стрілкове, Херсонська область.
Радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н, Саки, АР Крим
Локомотиви, н.п. Владиславівка та н.п. Роздольне, АР Крим
Трансформатори, н. п. Булавинське та н.п. Вуглегірськ, Донецька область.
Цистерни з ПММ, м. Макіївка, Донецька область.
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Про це пише LB.ua.
Як зазначив командувач “Бровді”, серед різнобарвʼя відпрацьованих військових цілей у оперативній глибині противника Птахами СБС вночі 4 червня:
Прикордонний сторожовий корабель “Світляк” проєкту 10410, н.п. Юркіне, АР Крим. Призначення: контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина 49,5 м. Озброєння: 16 комплектів ПЗРК “Ігла”, арт. установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж 28 військових, автономність 10 діб (2200 миль).
ЗРГК "Панцир-С1", нп Стрілкове, Херсонська область.
Радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н, Саки, АР Крим
Локомотиви, н.п. Владиславівка та н.п. Роздольне, АР Крим
Трансформатори, н. п. Булавинське та н.п. Вуглегірськ, Донецька область.
Цистерни з ПММ, м. Макіївка, Донецька область.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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