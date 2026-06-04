Біля Криму атакували російський прикордонний корабель





Про це пише



Як зазначив командувач “Бровді”, серед різнобарвʼя відпрацьованих військових цілей у оперативній глибині противника Птахами СБС вночі 4 червня:



Прикордонний сторожовий корабель “Світляк” проєкту 10410, н.п. Юркіне, АР Крим. Призначення: контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина 49,5 м. Озброєння: 16 комплектів ПЗРК “Ігла”, арт. установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж 28 військових, автономність 10 діб (2200 миль).



ЗРГК "Панцир-С1", нп Стрілкове, Херсонська область.



Радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н, Саки, АР Крим

Локомотиви, н.п. Владиславівка та н.п. Роздольне, АР Крим

Трансформатори, н. п. Булавинське та н.п. Вуглегірськ, Донецька область.



Цистерни з ПММ, м. Макіївка, Донецька область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили безпілотних систем “вполювали” прикордонний сторожовий корабель класу “Світляк”, ЗРГК Панцир, систему навігації, цистерни, локомотиви, трансформатори.Про це пише LB.ua Як зазначив командувач “Бровді”, серед різнобарвʼя відпрацьованих військових цілей у оперативній глибині противника Птахами СБС вночі 4 червня:Прикордонний сторожовий корабель “Світляк” проєкту 10410, н.п. Юркіне, АР Крим. Призначення: контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина 49,5 м. Озброєння: 16 комплектів ПЗРК “Ігла”, арт. установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж 28 військових, автономність 10 діб (2200 миль).ЗРГК "Панцир-С1", нп Стрілкове, Херсонська область.Радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н, Саки, АР КримЛокомотиви, н.п. Владиславівка та н.п. Роздольне, АР КримТрансформатори, н. п. Булавинське та н.п. Вуглегірськ, Донецька область.Цистерни з ПММ, м. Макіївка, Донецька область.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію