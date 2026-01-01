Луцькі спортсмени отримали грошові сертифікати за досягнення на змаганнях
Сьогодні, 15:25
Секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода зустрілася зі спортсменами, які своїми перемогами гідно представляють Луцьку міську територіальну громаду та Україну на міжнародній спортивній арені.
Під час зустрічі вона вручила грошові сертифікати спортсменам за вагомі досягнення на чемпіонатах Європи та світу, повідомляють у Луцькій міській раді.
Сертифікати отримали:
Євген Макаров (тренер Аліна Бондарєва, СК «Борець») — бронзовий призер Чемпіонату Європи з бойового самбо серед дорослих у ваговій категорії до 98 кг, який відбувався 16–17 травня у Тбілісі (Грузія);
Оксана Мотрунчик (тренер Олег Хом’як, СК «Інтер Атлетика») — срібна призерка чемпіонату світу з жиму лежачи у ваговій категорії до 47 кг, що проходив 23–31 травня у Варшаві (Республіка Польща);
Наталія Сачко — дворазова чемпіонка Європи з бодібілдингу серед майстрів. Змагання відбулися 30 квітня – 4 травня у Санта-Сусанні (Іспанія);
Давид Зінчук (тренери Андрій Зінчук та Андрій Місюк, академія змішаних єдиноборств «Воїн») — чемпіон Європи U-15 з панкратіону у ваговій категорії до 57 кг. Чемпіонат проходив 27 травня – 1 червня у Єревані (Вірменія).
Під час зустрічі Катерина Шкльода наголосила, що особливо цінними є спортивні здобутки українців у час повномасштабної війни, коли кожна перемога на міжнародній арені є свідченням сили духу, наполегливості та незламності українського народу.
Секретар міської ради подякувала спортсменам та їхнім наставникам за самовіддану працю, цілеспрямованість і вагомий внесок у розвиток спорту, побажавши їм нових перемог, міцного здоров’я та успішного підкорення нових спортивних вершин.
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Під час зустрічі вона вручила грошові сертифікати спортсменам за вагомі досягнення на чемпіонатах Європи та світу, повідомляють у Луцькій міській раді.
Сертифікати отримали:
Євген Макаров (тренер Аліна Бондарєва, СК «Борець») — бронзовий призер Чемпіонату Європи з бойового самбо серед дорослих у ваговій категорії до 98 кг, який відбувався 16–17 травня у Тбілісі (Грузія);
Оксана Мотрунчик (тренер Олег Хом’як, СК «Інтер Атлетика») — срібна призерка чемпіонату світу з жиму лежачи у ваговій категорії до 47 кг, що проходив 23–31 травня у Варшаві (Республіка Польща);
Наталія Сачко — дворазова чемпіонка Європи з бодібілдингу серед майстрів. Змагання відбулися 30 квітня – 4 травня у Санта-Сусанні (Іспанія);
Давид Зінчук (тренери Андрій Зінчук та Андрій Місюк, академія змішаних єдиноборств «Воїн») — чемпіон Європи U-15 з панкратіону у ваговій категорії до 57 кг. Чемпіонат проходив 27 травня – 1 червня у Єревані (Вірменія).
Під час зустрічі Катерина Шкльода наголосила, що особливо цінними є спортивні здобутки українців у час повномасштабної війни, коли кожна перемога на міжнародній арені є свідченням сили духу, наполегливості та незламності українського народу.
Секретар міської ради подякувала спортсменам та їхнім наставникам за самовіддану працю, цілеспрямованість і вагомий внесок у розвиток спорту, побажавши їм нових перемог, міцного здоров’я та успішного підкорення нових спортивних вершин.
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