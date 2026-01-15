На війні загинув відомий боєць ММА і тренер з Луцька Олексій Бондаренко

Російсько-українська війна продовжує забирати життя українських воїнів-захисників, які стали на обороні Батьківщини від російських окупантів. Стало відомо про загибель відомого спортсмена та тренера з Луцька.Про це повідомили на сторінці Формування охорони громадського порядку та державного кордону "Defender"."Сьогодні в нас трагічна звістка: 15.01.2026 року на Покровському напрямку Донецької області під час виконання завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України від вторгнення російської федерації загинув наш товариш, побратим. На жаль, тіло Олексія евакуювати не змогли, тому він наразі числиться безвісті зниклим. До останнього ми надіялись, але чуда не сталось", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.Олексій Бондаренко родом він з міста Лисичанськ Луганської області. Займався боксом та паркуром. На Волині жив у Ковелі та Луцьку, займався у місцевих клубах «Скіф» та «Воїн». Професійний боєць ММА, багаторазовий Чемпіон України з ММА, Чемпіон турнірів «Кубок Заходу», «Кубок Сходу» та срібний призер «Кубку Центру».