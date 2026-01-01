Користувачі Gmail зможуть змінити «невдалі» адреси пошти





Про це повідомили в компанії, - пише



У грудні згадка про таку можливість з'явилася в оновленій документації Google, а тепер кнопка "Змінити" почала з'являтися в налаштуваннях акаунтів по всьому світу.



Змінювати адресу можна не частіше одного разу на рік та не більше трьох разів за весь час існування облікового запису. Після зміни нова адреса стане основною, а стара – додатковою. При цьому листи будуть надходити як на стару, так і на нову адреси;



Всі дані облікового запису, як-от фотографії, повідомлення та електронні листи, збережуться. Вхід в сервіси Google, включаючи Gmail, Карти, YouTube, "Play Маркет" і Google Диск, буде можливий як зі старої, так і з нової адреси електронної пошти.



Для того, щоб скористатися новою функцією, потрібно перейти за посиланням: увійти в свій обліковий запис Google, вибрати розділ "Електронна пошта", потім "Адреса електронної пошти" облікового запису Google. Поширення функції відбувається хвилями.



Раніше в Gmail з'явилася корисна функція, що дозволяє відписатися відразу від усіх спам-розсилок. Також поштовий клієнт, використовуючи Gemini AI, узагальнить за вас довгі листи і надасть зведення одним-двома реченнями.

