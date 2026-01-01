У селі на Волині через сказ ВРХ запровадили карантин

В селі Піща, Шацької громади через випадок сказу великої рогатої худоби у власному господарстві запроваджені карантинні обмеження.

Відповідне рішення ухвалила державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ковельській районній адміністрації 16 січня 2026 року, - пише Суспільне.

13 січня 2026 року власник тварини повідомив до Шацького відділу здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів Ковельської районної державної лікарні ветеринарної медицини, що тварина поводила себе неадекватно, відмовилася від їжі, збуджена, агресивна, з надмірним слиновиділенням.

Матеріал передали для лабораторного дослідження, яке підтвердило те, що тварина хвора на сказ.

Відповідно до ст. 48 Закону України "Про ветеринарну медицину" у селі Піща та на загрозливій зоні 3 км, куди входять села Острів’я, Кам’янка, запровадили карантинні обмеження.

Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.

