У Луцьку патрульні допомогли замінити пошкоджене колесо

Днями під час патрулювання інспектори роти ТОР помітили на вулиці Захисників України автомобіль, який зупинився на узбіччі. Патрульні одразу під’їхали, аби з’ясувати, чи не потрібна допомога.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

В авто перебувала родина з дітьми. Автомобіль підвів у найнезручніший момент — пошкодилося колесо, а надворі було холодно. Щоб уберегти дітей від морозу, інспектори без зволікань посадили їх разом із мамою до службового автомобіля та відвезли додому — у тепло й безпеку.

Тим часом водію патрульні допомогли замінити колесо, щоб родина могла спокійно продовжити шлях.
Такі моменти нагадують: уважність і готовність допомогти можуть змінити більше, ніж здається

У Луцьку патрульні допомогли замінити пошкоджене колесо
