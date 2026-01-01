На скільки за місяць на Волині зросли ціни на продукти

На скільки за місяць на Волині зросли ціни на продукти
Споживчі ціни на ринках Волині за 2025 рік в середньому зросли на 10,1%. За останній місяць — на 0,4%.

Загальний показник зростання цін в Україні торік склав 8%, повідомили в обласному управлінні статистики, - пише "Суспільне".

Найбільше за останній місяць на споживчому ринку Волині здорожчали овочі, їх ціна зросла на 8,2%. На другій сходинці опинилося масло, яке здорожчало на 5,2%. Також зросла ціна на продукти переробки зернових (на 1%), соняшникову олію (на 2,1%), яйця (на 2%), молоко (на 1,8%), сало, рис, макаронні вироби (на 0,8%), і сири (на 0,6%).

Водночас, говорять в управлінні статистики, на споживчих ринках області зафіксували зменшення вартості кисломолочної продукції (-9,7%), свинини і м'яса птиці, сметани, цукру (-1,3%) та фруктів (-1,2%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ціни, Волинь, Луцьк, зростання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На скільки за місяць на Волині зросли ціни на продукти
Сьогодні, 18:30
Tekman Shop як надійний інтернет-магазин інструментів для дому та бізнесу
Сьогодні, 18:09
У Луцьку патрульні допомогли замінити пошкоджене колесо
Сьогодні, 17:35
Волинянка після загибелі сина на війні допомагає військовим. ВІДЕО
Сьогодні, 16:49
У селі на Волині через сказ ВРХ запровадили карантин
Сьогодні, 16:08
Медіа
відео
1/8