На скільки за місяць на Волині зросли ціни на продукти





Загальний показник зростання цін в Україні торік склав 8%, повідомили в обласному управлінні статистики, - пише



Найбільше за останній місяць на споживчому ринку Волині здорожчали овочі, їх ціна зросла на 8,2%. На другій сходинці опинилося масло, яке здорожчало на 5,2%. Також зросла ціна на продукти переробки зернових (на 1%), соняшникову олію (на 2,1%), яйця (на 2%), молоко (на 1,8%), сало, рис, макаронні вироби (на 0,8%), і сири (на 0,6%).



Водночас, говорять в управлінні статистики, на споживчих ринках області зафіксували зменшення вартості кисломолочної продукції (-9,7%), свинини і м'яса птиці, сметани, цукру (-1,3%) та фруктів (-1,2%).

