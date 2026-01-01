Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 19 січня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 19 січня



У Луцьку мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 7-9° морозу.



На території області мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21° морозу, вдень 6-11° морозу.

