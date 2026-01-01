Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 19 січня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 19 січня
На території Волинської області та її адміністративного центру синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 19 січня

У Луцьку мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 7-9° морозу.

На території області мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21° морозу, вдень 6-11° морозу.

