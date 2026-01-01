Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 19 січня
Сьогодні, 20:00
На території Волинської області та її адміністративного центру синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 січня
У Луцьку мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 7-9° морозу.
На території області мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21° морозу, вдень 6-11° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 січня
У Луцьку мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 7-9° морозу.
На території області мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21° морозу, вдень 6-11° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 19 січня
Сьогодні, 20:00
Пункти незламності перевірять по всій Україні
Сьогодні, 19:12
На скільки за місяць на Волині зросли ціни на продукти
Сьогодні, 18:30
У Луцьку патрульні допомогли замінити пошкоджене колесо
Сьогодні, 17:35