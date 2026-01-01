Пункти незламності перевірять по всій Україні

В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні буде посилено системну роботу, щоб громадяни чітко знали, де можна отримати допомогу у разі надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Пункти Незламності зібрані в застосунку "Дія"

Усі Пункти Незламності постійно оновлюються та проходять верифікацію. Їх зібрано в застосунку "Дія", де українці можуть швидко знайти найближчий пункт відповідно до свого місця перебування.

За його словами, наразі по всій країні триває аудит Пунктів Незламності.

"Станом на зараз триває аудит всіх Пунктів Незламності, тому будемо вдячні за ваші відгуки та коментарі в "Дії". Це допоможе нам оперативно опрацювати і виправити усі недоліки", - заявив Кулеба.

Бізнес закликають долучатися до мережі Пунктів Незламності

Окремо Кулеба звернувся до бізнесу із закликом долучатися до ініціативи. Заклади, які можуть виконувати функції Пунктів Незламності, можуть зареєструватися на офіційному сайті проєкту.

Після реєстрації та перевірки такий пункт буде відображений на загальнодоступній мапі.

"Наше завдання - щоб у кожному місті й громаді люди чітко знали, куди йти за теплом, світлом та зв’язком, і могли знайти цю інформацію у кілька кліків за лічені секунди", - заявив він.

