Відомий музикант з Луцька Андрій Тимчук одружився

Лучанин Андрій Тимчук – лідер гурту «Флайза» – одружився.

Про це музикант розповів у своїх соцмережах.

«Наш день 16.01.2026», – коротко сказав Андрій.

Його обраницею стала лучанка Вікторія – сммниця та майстриня манікюру. У пари вже є донька Влада, яку вони спільно виховують.

Нагадаємо: гурт «Флайза» заснований у 2000 році. Його музичний стиль можна описати як унікальну суміш реггі, хіп-хопу, фанку, латини, драйвового року, фолку, електроніки та інших напрямів музики. За час свого існування гурт виступив з сотнями концертів на сценах багатьох українських міст та за межами нашої країни.

Теги: Андрій Тимчук, Флайза, одруження
