Відомий музикант з Луцька Андрій Тимчук одружився
Сьогодні, 20:38
Лучанин Андрій Тимчук – лідер гурту «Флайза» – одружився.
Про це музикант розповів у своїх соцмережах.
«Наш день 16.01.2026», – коротко сказав Андрій.
Його обраницею стала лучанка Вікторія – сммниця та майстриня манікюру. У пари вже є донька Влада, яку вони спільно виховують.
Нагадаємо: гурт «Флайза» заснований у 2000 році. Його музичний стиль можна описати як унікальну суміш реггі, хіп-хопу, фанку, латини, драйвового року, фолку, електроніки та інших напрямів музики. За час свого існування гурт виступив з сотнями концертів на сценах багатьох українських міст та за межами нашої країни.
