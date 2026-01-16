Відомий музикант з Луцька Андрій Тимчук одружився

Лучанин– лідер гурту «Флайза» – одружився.Про це музикант розповів у своїх соцмережах.«Наш день 16.01.2026», – коротко сказав Андрій.Його обраницею стала лучанка– сммниця та майстриня манікюру. У пари вже є донька, яку вони спільно виховують.Нагадаємо: гурт «Флайза» заснований у 2000 році. Його музичний стиль можна описати як унікальну суміш реггі, хіп-хопу, фанку, латини, драйвового року, фолку, електроніки та інших напрямів музики. За час свого існування гурт виступив з сотнями концертів на сценах багатьох українських міст та за межами нашої країни.