Відновилися, але не зовсім: що коїться з унікальними Оконськими джерелами на Волині





Що зараз відбувається на гідрологічній пам'ятці природи «Оконські джерела», показала тревел-блогерка Наталя Оксенюк, передає



Наприкінці 2025 року на Маневиччині люди забили на сполох: вперше за багато років в Оконських джерелах перестала текти з труб цілюща вода. Ще влітку 2025 в Оконську било одне з двох джерел. А у грудні з водойми просто стирчали металеві труби.



Зникнення джерел місцеві мешканці пов'язували із форельним господарством за парканом, яке нібито набило глибинних свердловин для своїх потреб.



Проте на початку січня 2026 року несподівано для всіх в Оконських джерелах знову почала бити вода. Нормальний потік води відновився у джерелі біля сільського клубу в Оконську.



Станом на 17 січня цілюща водичка досі тече із труби, з якої набирають воду.



Але, зазначає Наталя Оксенюк, джерела відновилися трошки, проте не зовсім. З її слів, вода в Оконських джерелах завжди мала сталу температуру – +8-+9 градусів, тож вони ніколи не замерзали.



Про це йдеться і в путівнику «Волинь туристська», виданому у 1975 році:



Нині ж на відео видно, що водойма замерзла, чого ніколи не було раніше, навіть у люті морози.



До того ж вода б'є лише з одного джерела.



З усіх джерел б'є лише одне. І то ледь-ледь воно б'є. Те друге взагалі не б'є», – розповідає тревел-блогерка.



На думку Наталі Оксенюк, часткове відновлення Оконських джерел пов'язане із відключеннями світла.



«Немає світла – насоси не працюють і джерела відновлюються», – вважає вона.



Проте говорити, що джерела відновилися повністю, – це не зовсім правда.



«Однесеньке. Оте однесеньке чуть-чуть б'є, а те друге взагалі не б'є», – каже жінка.

