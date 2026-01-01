Луцьк увійшов до переліку найдоступніших міст за наявністю світла





Журналісти видання



На протилежному полюсі – захід країни, де світло вимикають у півтора разу рідше (у середньому 18-20% від усього часу), ніж у Києві (28%), і вдвічі рідше, ніж в областях, розташованих ближче до лінії фронту (там у середньому – 40% часу).



Це спонукало багатьох шукати альтернативні місця зимування там, де світло вимикають рідше, а ціни на житло не б'ють по кишені. Тим більше, що міський голова Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці задуматися про переїзд.



У січні українці масово запитували в Google "графіки відключень" у Чернівцях – місті, яке поєднує відносно стабільне енергопостачання з безпечною відстанню від фронту. Утім, офіційні графіки не завжди відображають реальну картину.



Зокрема, у Києві вже другу добу не діють стабілізаційні графіки, а застосовуються аварійні відключення. Журналісти зібрали дані проєкту "Світлобот" – системи моніторингу наявності електропостачання в реальному часі.



За даними ботів, з початку 2026 року найважча ситуація була в Бориспільському районі, Києві та Дніпрі. Там світла не було 30-40% часу. З настанням морозів ситуація погіршилася. 10 січня Бориспіль був без світла 77% часу, Бровари – 63%, Київ – майже 45%. У багатьох будинках критична ситуація і з опаленням.



Це підтвердила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами наради з областями: найскладніша ситуація з електропостачанням – у столиці та на лівому березі Київської області – у Бориспільському та Броварському районах.



Прем'єр-міністерка пообіцяла, що з 15 січня ситуація в Київській області суттєво покращиться. Однак того ж вечора росіяни завдали чергового удару по енергосистемі, нагадавши, що будь-які прогнози в умовах війни – справа невдячна.



Переїзд може бути виходом із ситуації, коли тривала відсутність електроенергії стає новою нормою. Ринок нерухомості відреагував на ці очікування завчасно.



За даними Держстату, ціни на оренду житла із серпня по листопад 2025 року найбільше зросли саме на заході країни. Лідирує Закарпатська область із зростанням на 9,6%. Середня вартість оренди там сягнула 13,4 тис. грн.



За нею йдуть Хмельницька (+6,9%), Чернівецька (+6%), Львівська (+5,9%) та Івано-Франківська (+4,7%) області. Західні регіони консолідовано демонструють найвищу динаміку – люди готові платити більше за відносну стабільність і безпеку.



На протилежному боці спектра – регіони з проблемним енергопостачанням або безпековими ризиками. В Одеській області, яка восени потерпала від регулярних атак на енергетичну інфраструктуру, ціни на оренду просіли на 0,4%.



Загальна картина в грудні виглядала так: однокімнатна квартира в Ужгороді коштувала 13,4 тис. грн на місяць, у Львові – 11,9 тис. грн, у Рівному – 10,3 тис. грн, у Києві – 10,2 тис. грн. Найдешевше житло – у прифронтових регіонах: у Херсоні – 3,2 тис. грн, у Запоріжжі – 3,8 тис. грн, у Миколаєві – 4,1 тис. грн.



Для українців, які шукають компроміс між ціною, безпекою та наявністю світла, вибір непростий. Західні області пропонують стабільніше електропостачання і віддаленість від фронту, але за це доведеться заплатити – як буквально вищими цінами на житло, так і переїздом далеко від звичного оточення.



Методологія



Дані щодо черг відключення електрики – із сайту alerts.org.ua. Для Херсонщини даних щодо відключень за графіками немає. Статистика "Світлобота" відфільтрована: залишені боти без збоїв, з повним погодинним покриттям даних з 1 січня 2026 року в населених пунктах із щонайменше трьома надійними ботами.



Після фільтрації залишилося 709 ботів у 30 населених пунктах. Для кожного бота порахована частка часу без електропостачання і потім усереднена за містами.





